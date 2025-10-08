Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снято ограничение на посещение лесов - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В Крыму снято ограничение на посещение лесов
В Крыму снято ограничение на посещение лесов - РИА Новости Крым, 08.10.2025
В Крыму снято ограничение на посещение лесов
В Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T15:31
2025-10-08T15:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили в республиканском правительстве.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Запрет на посещение лесов продлевали до 9 октября.Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе также продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом с ними по-прежнему нельзя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га лесаЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
В Крыму снято ограничение на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов в Крыму снято

15:31 08.10.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожароопасный сезон в Крыму
Пожароопасный сезон в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Запрет на посещение лесов продлевали до 9 октября.
"Снято ограничение пребывания в лесах и въезда в них транспортных средств в связи с установившимися II и III классами пожарной опасности по условиям погоды, улучшением пожарной обстановки в лесах", – сказано в сообщении.
Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.
Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе также продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом с ними по-прежнему нельзя.
