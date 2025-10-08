https://crimea.ria.ru/20251008/v-krymu-snyato-ogranichenie-na-poseschenie-lesov-1150049259.html

В Крыму снято ограничение на посещение лесов

В Крыму снято ограничение на посещение лесов - РИА Новости Крым, 08.10.2025

В Крыму снято ограничение на посещение лесов

В Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T15:31

2025-10-08T15:31

2025-10-08T15:27

леса крыма

пожароопасный сезон в крыму

мчс крыма

гу мчс рф по республике крым

крым

новости крыма

совет министров рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130105_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e24475de2bffe82f98d34bb782e4cd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму сняли ограничение на пребывание в лесах. Такое решение приняли в связи с улучшением пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили в республиканском правительстве.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Запрет на посещение лесов продлевали до 9 октября.Однако на территории Крыма с 1 апреля продолжает действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры на полях и в лесах, сжигать сухую траву.Ранее сообщалось, что с 27 сентября в Севастополе сняли запрет на посещение лесов. При этом МЧС России по Севастополю напоминает: в регионе также продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом с ними по-прежнему нельзя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили особый противопожарный режимВ Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га лесаЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леса крыма, пожароопасный сезон в крыму, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, совет министров рк