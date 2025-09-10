В Севастополе продлили особый противопожарный режим
В Севастополе продлили особый противопожарный режим до 1 октября
© Правительство СевастополяПожар в лесу Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили действие особо противопожарного режима. Об этом сообщили в правительстве города.
"Особый противопожарный режим продлен. Ограничения на пребывание и въезд в леса продлены до 1 октября", - говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, в этот период разрешено посещение участка Большой севастопольской тропы от Балаклавы до урочища "Аязьма"; мест отдыха "Алсу" и "Сухая речка", а также урочищ "Золотой пляж", "Ближний пляж"; "Аязьма" (Инжир); "Торопова дача". Доступны для туристов и "Турецкая поляна"; "Парк 35-летия Победы" и "Пляж Дельфин".
Разводить костры можно в специально оборудованных местах в урочищах "Торопова дача" и "Аязьма", а также на Турецкой поляне.
В Крым запрет на посещение лесов действует до 16 сентября. В министерстве напоминают, что для гостей и жителей полуострова оборудованы специальные места отдыха, посещение которых доступно вне зависимости от сезона. Они отмечены на картах.
Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.
