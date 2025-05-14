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Крымские леса закрыли для посещения - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Крымские леса закрыли для посещения
Крымские леса закрыли для посещения - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Крымские леса закрыли для посещения
В Крыму на 21 день закрыли леса для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликовало Минэкологии и природных ресурсов... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T16:48
2025-05-14T16:56
минэкологии крыма
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мчс крыма
пожароопасный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на 21 день закрыли леса для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликовало Минэкологии и природных ресурсов республики.В тексте отмечается, что ограничение вводится сроком на 21 календарный день. В документе расписаны районы и лесничества, где вводится полное ограничение. Также прописаны лесные угодья, на которые этот запрет не распространяется.Ранее сообщалось, что с 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.С 1 мая на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим жителям и гостям региона напомнили о строгом запрете на разведение костров и использование открытого огня."Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – предупредили в МЧС.Также с 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыЛандшафтный пожар ликвидировали в КрымуЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
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минэкологии крыма, новости крыма, леса крыма, мчс крыма, пожароопасный сезон в крыму
Крымские леса закрыли для посещения

Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности

16:48 14.05.2025 (обновлено: 16:56 14.05.2025)
 
© МЧС Республики КрымКрымские леса закрыли для посещения для обеспечения пожарной безопасности
Крымские леса закрыли для посещения для обеспечения пожарной безопасности
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на 21 день закрыли леса для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий приказ опубликовало Минэкологии и природных ресурсов республики.
"В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах с 14 мая 2025 года на территории лесных участков ввести ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ", – сказано в документе.
В тексте отмечается, что ограничение вводится сроком на 21 календарный день. В документе расписаны районы и лесничества, где вводится полное ограничение. Также прописаны лесные угодья, на которые этот запрет не распространяется.
Ранее сообщалось, что с 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
С 1 мая на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим жителям и гостям региона напомнили о строгом запрете на разведение костров и использование открытого огня.
"Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – предупредили в МЧС.
Также с 1 апреля в Крыму установлен пожароопасный сезон, который также подразумевает введение ряда ограничений. За нарушения предусмотрена ответственность. При выявлении явных нарушений противопожарного режима и угрозе распространения огня необходимо набирать экстренные номера телефонов: 101, 112 или 102.
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Минэкологии КрымаНовости КрымаЛеса КрымаМЧС КрымаПожароопасный сезон в Крыму
 
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