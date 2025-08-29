Рейтинг@Mail.ru
В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
В Крыму до конца года высадят 35 тысяч саженцев зеленых насаждений на территориях муниципальных образований. Кроме того, около 100 гектаров будет высажено в... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года высадят 35 тысяч саженцев зеленых насаждений на территориях муниципальных образований. Кроме того, около 100 гектаров будет высажено в рамках обязательств по компенсационному лесовосстановлению. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Еще одно приоритетное направление – восстановление и высадка новых лесов. В текущем году на территории республики запланирована посадка лесных культур на площади 168 гектаров в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", уточнил руководитель региона.Он отметил, что ежегодно в крымских лесных питомниках выращивается более 2 миллионов саженцев и сеянцев. На сегодняшний день работают 17 таких питомников и теплиц на территории Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Симферопольского, Раздольненского и Старокрымского лесничеств."Здесь выращивают посадочный материал основных лесообразующих пород. Это сосна, дуб, ясень, гледичия, лох, клен, акация, робиния, миндаль. Также культивируют декоративные растения: ель, пихту, самшит, магонию, можжевельник, кедр, кипарис, тую и другие", – подчеркнул Сергей Аксенов.Глава республики напомнил, что озеленение населенных пунктов остается одной из актуальных задач, которой руководители муниципалитетов должны уделять особое внимание.
В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса

В городах и селах Крыма высадят 35 тысяч зеленых насаждений и восстановят 100 га леса

17:09 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года высадят 35 тысяч саженцев зеленых насаждений на территориях муниципальных образований. Кроме того, около 100 гектаров будет высажено в рамках обязательств по компенсационному лесовосстановлению. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В текущем году на территориях муниципальных образований запланирована высадка 50 тысяч зеленых насаждений. Из них около 15 тысяч высажено весной", – сказано в сообщении.
Еще одно приоритетное направление – восстановление и высадка новых лесов. В текущем году на территории республики запланирована посадка лесных культур на площади 168 гектаров в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", уточнил руководитель региона.
"Еще около 100 гектаров будет высажено в рамках обязательств по компенсационному лесовосстановлению. Кроме того, будут дополнены высаженные в прошлые годы и заменены выбывшие лесные насаждения на площади 753 гектаров", – заявил Аксенов.
Он отметил, что ежегодно в крымских лесных питомниках выращивается более 2 миллионов саженцев и сеянцев. На сегодняшний день работают 17 таких питомников и теплиц на территории Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Симферопольского, Раздольненского и Старокрымского лесничеств.
"Здесь выращивают посадочный материал основных лесообразующих пород. Это сосна, дуб, ясень, гледичия, лох, клен, акация, робиния, миндаль. Также культивируют декоративные растения: ель, пихту, самшит, магонию, можжевельник, кедр, кипарис, тую и другие", – подчеркнул Сергей Аксенов.
Глава республики напомнил, что озеленение населенных пунктов остается одной из актуальных задач, которой руководители муниципалитетов должны уделять особое внимание.
