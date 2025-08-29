https://crimea.ria.ru/20250829/v-krymu-vysadyat-35-tysyach-derevev-v-gorodakh-i-vosstanovyat-100-ga-lesa-1149076509.html

В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года высадят 35 тысяч саженцев зеленых насаждений на территориях муниципальных образований. Кроме того, около 100 гектаров будет высажено в рамках обязательств по компенсационному лесовосстановлению. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Еще одно приоритетное направление – восстановление и высадка новых лесов. В текущем году на территории республики запланирована посадка лесных культур на площади 168 гектаров в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", уточнил руководитель региона.Он отметил, что ежегодно в крымских лесных питомниках выращивается более 2 миллионов саженцев и сеянцев. На сегодняшний день работают 17 таких питомников и теплиц на территории Бахчисарайского, Белогорского, Евпаторийского, Симферопольского, Раздольненского и Старокрымского лесничеств."Здесь выращивают посадочный материал основных лесообразующих пород. Это сосна, дуб, ясень, гледичия, лох, клен, акация, робиния, миндаль. Также культивируют декоративные растения: ель, пихту, самшит, магонию, можжевельник, кедр, кипарис, тую и другие", – подчеркнул Сергей Аксенов.Глава республики напомнил, что озеленение населенных пунктов остается одной из актуальных задач, которой руководители муниципалитетов должны уделять особое внимание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 деньВ Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублейТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города

