Рейтинг@Mail.ru
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/zapret-na-poseschenie-lesov-v-krymu-prodlili-na-21-den-1149019629.html
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
В Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября, сообщает МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T13:52
2025-08-27T13:52
новости крыма
крым
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147511283_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_68a22881681070c3ba35a86f68a63d50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября, сообщает МЧС Крыма.В министерстве напоминают, что для гостей и жителей полуострова оборудованы специальные места отдыха, посещение которых доступно вне зависимости от сезона. Они отмечены на картах.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять днейЛесной пожар под Симферополем полностью потушилиБолее 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147511283_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5c003f093af4af5314cf35881537ec6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день

В Крыму продлили запрет на посещение лесов еще на 21 день

13:52 27.08.2025
 
© Пресс-служба МЧС РКТабличка "Пожароопасный период"
Табличка Пожароопасный период
© Пресс-служба МЧС РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября, сообщает МЧС Крыма.
"Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым приказом Минэкологии Крыма с 27 августа по 16 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – говорится в публикации.
В министерстве напоминают, что для гостей и жителей полуострова оборудованы специальные места отдыха, посещение которых доступно вне зависимости от сезона. Они отмечены на картах.
Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
Более 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
 
Новости КрымаКрымПожароопасный сезон в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
16:02Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
15:50Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
15:43Разрушительный ураган приближается к Камчатке
15:28Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
15:18В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
15:00Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
14:51Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
14:40В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
14:30Цепью разбивал стекла: в Крыму задержали подозреваемого в порче 10 авто
14:17Дружба на века: в Крыму открыли бюст молдавского князя Штефана Великого
14:02Бензин, интернет и безопасность в Крыму – ответы Аксенова
13:52Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
13:41В Феодосии ликвидируют две несанкционированные свалки
13:22Когда состоятся следующие переговоры России и Украины
13:13Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
12:45Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасности
12:42Новости СВО: в Минобороны назвали потери Киева
12:37Скорость мобильного интернета в Крыму увеличивают
12:33Аксенов оценил ситуацию с топливом на АЗС Крыма
Лента новостейМолния