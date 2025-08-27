https://crimea.ria.ru/20250827/zapret-na-poseschenie-lesov-v-krymu-prodlili-na-21-den-1149019629.html
Запрет на посещение лесов в Крыму продлили на 21 день
В Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября, сообщает МЧС Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября, сообщает МЧС Крыма.В министерстве напоминают, что для гостей и жителей полуострова оборудованы специальные места отдыха, посещение которых доступно вне зависимости от сезона. Они отмечены на картах.Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять днейЛесной пожар под Симферополем полностью потушилиБолее 110 добровольных пожарных команд охраняют отдаленные районы Крыма
