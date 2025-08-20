https://crimea.ria.ru/20250820/lesnoy-pozhar-pod-simferopolem-polnostyu-potushili-1148854110.html
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
2025-08-20T11:21
2025-08-20T11:21
2025-08-20T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар в районе села Партизанское под Симферополем полностью потушили, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района произошло накануне днем. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого.Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушилиЛесной пожар под Симферополем локализовалиЕще одно село в Крыму спасли от огня - ВИДЕО
