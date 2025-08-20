Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили
Лесной пожар в районе села Партизанское под Симферополем полностью потушили, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T11:21
2025-08-20T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар в районе села Партизанское под Симферополем полностью потушили, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района произошло накануне днем. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого.Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
Лесной пожар под Симферополем полностью потушили

Под Симферополем полностью потушили лесной пожар на площади 15 гектаров

11:21 20.08.2025
 
© МЧС Республики КрымЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Лесной пожар в районе села Партизанское под Симферополем полностью потушили, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
"В 11:00 пожар полностью ликвидирован", – говорится в публикации.
Возгорание сухой растительности в районе села Партизанское Симферопольского района произошло накануне днем. Пожар вспыхнул в труднодоступной местности, кроме того, существовала угроза перехода огня на населенный пункт Партизанское, но спасатели не допустили этого.
Утром в среду поступило сообщение о локализации возгорания на 15 гектарах. В тушении принимали участие 110 человек и более 30 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
