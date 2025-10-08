Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251008/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-v-sredu-1150058678.html
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T22:00
2025-10-08T22:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_449:572:3072:2048_1920x0_80_0_0_f095f162fe15748e7c0ae68b41df5b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383320_688:588:2634:2048_1920x0_80_0_0_d788f455ae0f45aa6a094a4c1575437e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:00 08.10.2025 (обновлено: 22:02 08.10.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и осенняя прохлада: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 октября
22:44Денонсация договора с США о плутонии и выпуск топлива в России: главное
22:06На Кубани двое детей госпитализированы после нападения собаки
22:00Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:53Подросток на багги сбил двоих четырехлетних детей в Подмосковье
21:38Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
20:41Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
20:23Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
19:55В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
19:35Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
19:16Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
18:54На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
18:35Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
Лента новостейМолния