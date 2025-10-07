https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-rastet-chislo-predprinimateley-1150016427.html

В Крыму растет число предпринимателей

Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T10:37

2025-10-07T10:37

2025-10-07T10:31

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127832381_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_230f1ec66224a357e9594d39d929ec59.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, предприниматели развивают в Крыму промышленную инфраструктуру, создают новые производственные площадки, реализуют крупные инвестиционные проекты.Также на 13% в Крыму за год выросло число самозанятых. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму, сообщал Аксенов ранее. По его словам, в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.Ранее региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиардаПредпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 разаКрым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства

