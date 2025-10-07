Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число предпринимателей - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-rastet-chislo-predprinimateley-1150016427.html
В Крыму растет число предпринимателей
В Крыму растет число предпринимателей - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Крыму растет число предпринимателей
Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его данным, предприниматели развивают в Крыму промышленную инфраструктуру, создают новые производственные площадки, реализуют крупные инвестиционные проекты.Также на 13% в Крыму за год выросло число самозанятых. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму, сообщал Аксенов ранее. По его словам, в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.Ранее региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства.
крым, предпринимательство, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, новости крыма, экономика, экономика крыма, общество
В Крыму растет число предпринимателей

В Крыму работают более 264 тысяч предпринимателей – Аксенов

10:37 07.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеловой портфель
Деловой портфель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Число предпринимателей в Крыму за год выросло почти на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму предприниматели и самозанятые работают в комфортных условиях, о чем говорит статистика – их количество превысило 264 тысячи, что на 12,7% больше, чем в прошлом году", – привел Аксенов статистику.
По его данным, предприниматели развивают в Крыму промышленную инфраструктуру, создают новые производственные площадки, реализуют крупные инвестиционные проекты.
Также на 13% в Крыму за год выросло число самозанятых. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму, сообщал Аксенов ранее. По его словам, в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.
Ранее региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства.
