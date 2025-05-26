https://crimea.ria.ru/20250526/obem-gospodderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-krymu-prevysil-3-milliarda-1146707601.html

Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда

Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда

В 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T08:44

2025-05-26T08:44

2025-05-26T08:53

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и других мер. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По мнению Аксенова, развитие предпринимательства – важное направление государственной политики России. На полуострове с 2016 года число бизнесменов, в том числе самозанятых, увеличилось в три раза – на сегодняшний день в республике более 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.Он подчеркнул, что многие крымские предприниматели помогают нашим воинам на СВО: отправляют гуманитарную и военно-техническую помощь.26 мая в России отмечают День предпринимателя. В связи с этим глава Крыма поздравил всех участников регионального бизнеса."Желаю всем мира, здоровья, благополучия, новых успехов и процветания!" – сказал глава республики.Ранее зампредседателя Совмина РК – министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что большой прирост предпринимателей произошел из-за ввода формы самозанятости. Такой вид деятельности оказался удобен для многих бизнесменов, работающих без наемных лиц. На сегодняшний день средний чек среди самозанятых в республике уже превысил 3,5 тысячи рублей. При этом сумма поступлений от налогов в этой категории также растет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 разаВ Севастополе с летних кафе сняли арендную плату на весь 2025 годКрым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, предпринимательство, экономика крыма