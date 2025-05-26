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Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда
Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда
В 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T08:44
2025-05-26T08:53
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и других мер. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По мнению Аксенова, развитие предпринимательства – важное направление государственной политики России. На полуострове с 2016 года число бизнесменов, в том числе самозанятых, увеличилось в три раза – на сегодняшний день в республике более 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.Он подчеркнул, что многие крымские предприниматели помогают нашим воинам на СВО: отправляют гуманитарную и военно-техническую помощь.26 мая в России отмечают День предпринимателя. В связи с этим глава Крыма поздравил всех участников регионального бизнеса."Желаю всем мира, здоровья, благополучия, новых успехов и процветания!" – сказал глава республики.Ранее зампредседателя Совмина РК – министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что большой прирост предпринимателей произошел из-за ввода формы самозанятости. Такой вид деятельности оказался удобен для многих бизнесменов, работающих без наемных лиц. На сегодняшний день средний чек среди самозанятых в республике уже превысил 3,5 тысячи рублей. При этом сумма поступлений от налогов в этой категории также растет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 разаВ Севастополе с летних кафе сняли арендную плату на весь 2025 годКрым вошел в топ-10 по доле малого и среднего предпринимательства
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сергей аксенов, новости крыма, крым, предпринимательство, экономика крыма
Объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда

В Крыму объем господдержки малого и среднего бизнеса превысил три миллиарда рублей

08:44 26.05.2025 (обновлено: 08:53 26.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму объем господдержки малого и среднего бизнеса превысил три миллиарда рублей
В Крыму объем господдержки малого и среднего бизнеса превысил три миллиарда рублей
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей. Субсидирование предоставляли в виде займов, гарантий, лизинга и других мер. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По мнению Аксенова, развитие предпринимательства – важное направление государственной политики России. На полуострове с 2016 года число бизнесменов, в том числе самозанятых, увеличилось в три раза – на сегодняшний день в республике более 250 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
"Предприниматели создают новые рабочие места, обеспечивают налоговые поступления в бюджет, их труд способствует повышению качества жизни людей", – отметил Аксенов.
Он подчеркнул, что многие крымские предприниматели помогают нашим воинам на СВО: отправляют гуманитарную и военно-техническую помощь.
26 мая в России отмечают День предпринимателя. В связи с этим глава Крыма поздравил всех участников регионального бизнеса.
"Желаю всем мира, здоровья, благополучия, новых успехов и процветания!" – сказал глава республики.
Ранее зампредседателя Совмина РК – министр финансов республики Ирина Кивико сообщала, что большой прирост предпринимателей произошел из-за ввода формы самозанятости. Такой вид деятельности оказался удобен для многих бизнесменов, работающих без наемных лиц. На сегодняшний день средний чек среди самозанятых в республике уже превысил 3,5 тысячи рублей. При этом сумма поступлений от налогов в этой категории также растет.
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Сергей АксеновНовости КрымаКрымПредпринимательствоЭкономика Крыма
 
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