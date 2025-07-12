https://crimea.ria.ru/20250712/krym-stanovitsya-tsentrom-molodezhnogo-predprinimatelstva-1147882681.html

Крым становится центром молодежного предпринимательства

Крым становится центром молодежного предпринимательства - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Крым становится центром молодежного предпринимательства

Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T09:15

2025-07-12T09:15

2025-07-12T08:14

радио "спутник в крыму"

крым

предпринимательство

новости крыма

молодежь

общество

росмолодежь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи.Он отметил, что в 2024 году в регионе зарегистрировано порядка 15 тысяч молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, и их число продолжает расти."Я сам выигрывал грант в 2022 году как молодой предприниматель на 500 тысяч рублей. И это, на самом деле, неплохо содействовало в моем развитии. Но тогда я, например, не был знаком с "Росмолодежью". Я бы сам с удовольствием участвовал: всегда можно получить совет, помощь, найти партнеров", – рассказал представитель проекта.Интерес к предпринимательству среди молодежи стабильно высок. Участники движения отмечают, что современная инфраструктура и доступность цифровых инструментов дают реальные возможности начать бизнес с минимальными вложениями. Кроме того, молодые предприниматели объединяются в сообщества, обмениваются опытом и поддерживают друг друга на пути к успеху.Ранее сообщалось, что в 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 разаЭкономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способностиОбъем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, предпринимательство, новости крыма, молодежь, общество, росмолодежь