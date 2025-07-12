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Крым становится центром молодежного предпринимательства - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Крым становится центром молодежного предпринимательства
Крым становится центром молодежного предпринимательства - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Крым становится центром молодежного предпринимательства
Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T09:15
2025-07-12T08:14
радио "спутник в крыму"
крым
предпринимательство
новости крыма
молодежь
общество
росмолодежь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи.Он отметил, что в 2024 году в регионе зарегистрировано порядка 15 тысяч молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, и их число продолжает расти."Я сам выигрывал грант в 2022 году как молодой предприниматель на 500 тысяч рублей. И это, на самом деле, неплохо содействовало в моем развитии. Но тогда я, например, не был знаком с "Росмолодежью". Я бы сам с удовольствием участвовал: всегда можно получить совет, помощь, найти партнеров", – рассказал представитель проекта.Интерес к предпринимательству среди молодежи стабильно высок. Участники движения отмечают, что современная инфраструктура и доступность цифровых инструментов дают реальные возможности начать бизнес с минимальными вложениями. Кроме того, молодые предприниматели объединяются в сообщества, обмениваются опытом и поддерживают друг друга на пути к успеху.Ранее сообщалось, что в 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 разаЭкономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способностиОбъем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда
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крым, предпринимательство, новости крыма, молодежь, общество, росмолодежь
Крым становится центром молодежного предпринимательства

В Крыму зарегистрировано порядка 15 тысяч молодых предпринимателей

09:15 12.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБизнес
Бизнес - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля – РИА Новости Крым. Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи.
Он отметил, что в 2024 году в регионе зарегистрировано порядка 15 тысяч молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет, и их число продолжает расти.
Гемеджи поясняет, что Крым предлагает уникальные условия для старта и развития собственного дела. Молодые бизнесмены получают доступ к широкой поддержке: от грантов до 3 миллионов рублей и наставничества до кластерных программ и софинансирования расходов через центр "Мой бизнес". В регионе действуют IT-, тур-, агро- и другие кластеры, которые помогают предпринимателям с разработкой сайтов, регистрацией товарных знаков, рекламой и другими направлениями.
"Я сам выигрывал грант в 2022 году как молодой предприниматель на 500 тысяч рублей. И это, на самом деле, неплохо содействовало в моем развитии. Но тогда я, например, не был знаком с "Росмолодежью". Я бы сам с удовольствием участвовал: всегда можно получить совет, помощь, найти партнеров", – рассказал представитель проекта.
Интерес к предпринимательству среди молодежи стабильно высок. Участники движения отмечают, что современная инфраструктура и доступность цифровых инструментов дают реальные возможности начать бизнес с минимальными вложениями. Кроме того, молодые предприниматели объединяются в сообщества, обмениваются опытом и поддерживают друг друга на пути к успеху.
"Сейчас от идеи до реализации можно пройти путь за считанные дни. Есть куча чатов, где все ребята действительно отзывчивые. Можно написать и сказать: "Ребята, у меня есть вот такая идея, давайте реализуем". Кто-нибудь там точно откликнется, и сразу поехали", – добавил основатель центра современного искусства Владислав Холявинский.
Ранее сообщалось, что в 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей.
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