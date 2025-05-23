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Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза
Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза
Количество предпринимателей в Крыму продолжает уверенно расти: сегодня в регионе зарегистрировано более 268 тысяч субъектов бизнеса. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T12:31
2025-05-23T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Количество предпринимателей в Крыму продолжает уверенно расти: сегодня в регионе зарегистрировано более 268 тысяч субъектов бизнеса. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов республики Ирина Кивико на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня российского предпринимательства.По ее словам, по сравнению с первым кварталом 2023 года число предпринимателей увеличилось в 1,6 раза, а если брать период с 2017-2018 годов – рост превысил трехкратный показатель. Существенный вклад в эту положительную динамику внесло внедрение формы самозанятости.По официальным данным, средний чек среди самозанятых в республике уже превысил 3,5 тысячи рублей. При этом сумма поступлений от налогов в этой категории также растет.Министр финансов Крыма добавила, что в республике ведут постоянную работу по улучшению условий для развития малого бизнеса. В результате таких усилий вклад предпринимательства в валовый региональный продукт неуклонно увеличивается."Значит, наши совместные усилия замечены бизнесом, и в Крыму созданы условия для дальнейшего его развития", – подытожила Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ирина кивико, новости, новости крыма, видео, совет министров рк, финансы, минфин крыма, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство
Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза

Количество предпринимателей в Крыму выросло в полтора раза – Кивико

12:31 23.05.2025
 
© Минэкономразвития КрымаИрина Кивико - заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК
Ирина Кивико - заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Количество предпринимателей в Крыму продолжает уверенно расти: сегодня в регионе зарегистрировано более 268 тысяч субъектов бизнеса. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов республики Ирина Кивико на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня российского предпринимательства.
По ее словам, по сравнению с первым кварталом 2023 года число предпринимателей увеличилось в 1,6 раза, а если брать период с 2017-2018 годов – рост превысил трехкратный показатель. Существенный вклад в эту положительную динамику внесло внедрение формы самозанятости.
"Это очень удобно для тех предпринимателей, у которых нет наемных лиц в форме, потому что ты в электронном виде показываешь свою выручку, привязываешь в телефоне счет, с которого ты уплачиваешь налог. Сама ставка, если ты работаешь с физлицами, всего 4% от выручки", – отметила Кивико.
По официальным данным, средний чек среди самозанятых в республике уже превысил 3,5 тысячи рублей. При этом сумма поступлений от налогов в этой категории также растет.
Министр финансов Крыма добавила, что в республике ведут постоянную работу по улучшению условий для развития малого бизнеса. В результате таких усилий вклад предпринимательства в валовый региональный продукт неуклонно увеличивается.
"Значит, наши совместные усилия замечены бизнесом, и в Крыму созданы условия для дальнейшего его развития", – подытожила Кивико.
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