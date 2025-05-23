https://crimea.ria.ru/20250523/predprinimatelskiy-bum-v-krymu-chislo-biznesmenov-vyroslo-v-16-raza-1146651465.html

Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза

Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 раза

Количество предпринимателей в Крыму продолжает уверенно расти: сегодня в регионе зарегистрировано более 268 тысяч субъектов бизнеса. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T12:31

2025-05-23T12:31

2025-05-23T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Количество предпринимателей в Крыму продолжает уверенно расти: сегодня в регионе зарегистрировано более 268 тысяч субъектов бизнеса. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК – министр финансов республики Ирина Кивико на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня российского предпринимательства.По ее словам, по сравнению с первым кварталом 2023 года число предпринимателей увеличилось в 1,6 раза, а если брать период с 2017-2018 годов – рост превысил трехкратный показатель. Существенный вклад в эту положительную динамику внесло внедрение формы самозанятости.По официальным данным, средний чек среди самозанятых в республике уже превысил 3,5 тысячи рублей. При этом сумма поступлений от налогов в этой категории также растет.Министр финансов Крыма добавила, что в республике ведут постоянную работу по улучшению условий для развития малого бизнеса. В результате таких усилий вклад предпринимательства в валовый региональный продукт неуклонно увеличивается."Значит, наши совместные усилия замечены бизнесом, и в Крыму созданы условия для дальнейшего его развития", – подытожила Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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