https://crimea.ria.ru/20250526/ekonomika-rossii-stala-4-y-v-mire-po-paritetu-pokupatelnoy-sposobnosti-1146726688.html

Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности

Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности - РИА Новости Крым, 26.05.2025

Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности

Экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T17:03

2025-05-26T17:03

2025-05-26T17:03

владимир путин (политик)

экономика

россия

бизнес

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/14/1118852037_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_addc000410be41546259f6445fc4f48a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов страны.Путин отметил, что в последние два года "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях" экономика России росла опережающими темпами: 4,1% – в 2023 году и 4,3% - в 2024 году. Российский лидер назвал этот показатель хорошим."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, россия, бизнес, новости