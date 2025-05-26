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Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности
Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности - РИА Новости Крым, 26.05.2025
Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности
Экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T17:03
2025-05-26T17:03
владимир путин (политик)
экономика
россия
бизнес
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов страны.Путин отметил, что в последние два года "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях" экономика России росла опережающими темпами: 4,1% – в 2023 году и 4,3% - в 2024 году. Российский лидер назвал этот показатель хорошим."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - добавил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), экономика, россия, бизнес, новости
Экономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способности

Экономика России занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности – Путин

17:03 26.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. Экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов страны.
"То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации", - сказал президент, обращаясь к предпринимателям.
Путин отметил, что в последние два года "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях" экономика России росла опережающими темпами: 4,1% – в 2023 году и 4,3% - в 2024 году. Российский лидер назвал этот показатель хорошим.
"Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в XXI веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - добавил глава государства.
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