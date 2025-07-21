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В Крыму выросло число самозанятых - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Крыму выросло число самозанятых
В Крыму выросло число самозанятых - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Крыму выросло число самозанятых
В Крыму за год выросло число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T11:32
2025-07-21T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Сергей Аксенов уточнил, что в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он отметил, что в республике реализуется федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", цель которого оказать содействие крымчанам, решившим открыть и развивать свое дело.Аксенов подчеркнул, что, за шесть месяцев текущего года предпринимателям оказан целый ряд мер финансовой и инфраструктурной поддержки. Бизнесменам выдают микрозаймы, лизинг, поручительские кредиты, а также организовывают профессиональные консультации, мероприятия и обучения.Ранее региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства выразил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычетаКрыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
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крым, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство, самозанятость, экономика крыма, новости крыма
В Крыму выросло число самозанятых

В Крыму число предпринимателей и самозанятых выросло на 13 процентов – Аксенов

11:32 21.07.2025
 
© PixabyБизнес
Бизнес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Число субъектов МСП и самозанятых на 1 июля выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму", – сказано в сообщении.
Сергей Аксенов уточнил, что в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он отметил, что в республике реализуется федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", цель которого оказать содействие крымчанам, решившим открыть и развивать свое дело.
Аксенов подчеркнул, что, за шесть месяцев текущего года предпринимателям оказан целый ряд мер финансовой и инфраструктурной поддержки. Бизнесменам выдают микрозаймы, лизинг, поручительские кредиты, а также организовывают профессиональные консультации, мероприятия и обучения.
Ранее региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства выразил.
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КрымСергей АксеновБизнесКрымский бизнесПредпринимательствоСамозанятостьЭкономика КрымаНовости Крыма
 
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