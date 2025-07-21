https://crimea.ria.ru/20250721/v-krymu-vyroslo-chislo-samozanyatykh-1148098620.html

В Крыму выросло число самозанятых

В Крыму выросло число самозанятых - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Крыму выросло число самозанятых

В Крыму за год выросло число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T11:32

2025-07-21T11:32

2025-07-21T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за год выросло число представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых на 13 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Сергей Аксенов уточнил, что в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан. Он отметил, что в республике реализуется федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", цель которого оказать содействие крымчанам, решившим открыть и развивать свое дело.Аксенов подчеркнул, что, за шесть месяцев текущего года предпринимателям оказан целый ряд мер финансовой и инфраструктурной поддержки. Бизнесменам выдают микрозаймы, лизинг, поручительские кредиты, а также организовывают профессиональные консультации, мероприятия и обучения.Ранее региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай" Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства выразил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычетаКрыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство, самозанятость, экономика крыма, новости крыма