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Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета
Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета
С 1 марта 2026 года будет запущена новая мера поддержки – семейная налоговая выплата. Об это во время заседания президента РФ Владимира Путина по социальным... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T15:21
2025-07-14T15:18
новости
семья
общество
россия
антон котяков
соцзащита
соцвыплаты
налоговый вычет
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года будет запущена новая мера поддержки – семейная налоговая выплата. Об это во время заседания президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По его словам, налоговая компенсация будет доступна гражданам, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов, при наличии двух детей и более детей. Ставка налога для них будет снижена с 13% до 6% – разницу вернут через подачу заявления. Котяков уточнил, что размер выплаты может составить от 89 до 156 тысяч рублей в зависимости от условий.Одновременно с этим, в стране запущен электронный реестр многодетных семей, который упростит получение льгот и подтверждение статуса. По словам Котякова, в России сегодня насчитывается 2,8 миллиона многодетных семей, а в реестр уже внесено 3,1 миллиона записей – с учетом обновлений и регистрации данных. Новый инструмент удобен как для граждан, так и для бизнеса, который может выстраивать целевые программы поддержки.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. И напомнил, что на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая традиционная семья должна стать модным трендом в России - ПутинВ Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублейМногодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России
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новости, семья, общество, россия, антон котяков, соцзащита, соцвыплаты, налоговый вычет, налоги, федеральная налоговая служба (фнс)
Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета

В 2026 году семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч налогового вычета

15:21 14.07.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года будет запущена новая мера поддержки – семейная налоговая выплата. Об это во время заседания президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, налоговая компенсация будет доступна гражданам, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов, при наличии двух детей и более детей. Ставка налога для них будет снижена с 13% до 6% – разницу вернут через подачу заявления. Котяков уточнил, что размер выплаты может составить от 89 до 156 тысяч рублей в зависимости от условий.
"Исходя из охвата, мы видим, что у нас потенциально этой мерой смогут воспользоваться около 4-2 миллионов семей, воспитывающие порядка 10 миллионов детей. Это будет хорошее подспорье семьи с точки зрения денежных средств", – добавил министр.
Одновременно с этим, в стране запущен электронный реестр многодетных семей, который упростит получение льгот и подтверждение статуса. По словам Котякова, в России сегодня насчитывается 2,8 миллиона многодетных семей, а в реестр уже внесено 3,1 миллиона записей – с учетом обновлений и регистрации данных. Новый инструмент удобен как для граждан, так и для бизнеса, который может выстраивать целевые программы поддержки.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. И напомнил, что на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.
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НовостисемьяОбществоРоссияАнтон КотяковСоцзащитаСоцвыплатыНалоговый вычетНалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)
 
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