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Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета

Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета

С 1 марта 2026 года будет запущена новая мера поддержки – семейная налоговая выплата. Об это во время заседания президента РФ Владимира Путина по социальным... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T15:21

2025-07-14T15:21

2025-07-14T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года будет запущена новая мера поддержки – семейная налоговая выплата. Об это во время заседания президента РФ Владимира Путина по социальным вопросам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.По его словам, налоговая компенсация будет доступна гражданам, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов, при наличии двух детей и более детей. Ставка налога для них будет снижена с 13% до 6% – разницу вернут через подачу заявления. Котяков уточнил, что размер выплаты может составить от 89 до 156 тысяч рублей в зависимости от условий.Одновременно с этим, в стране запущен электронный реестр многодетных семей, который упростит получение льгот и подтверждение статуса. По словам Котякова, в России сегодня насчитывается 2,8 миллиона многодетных семей, а в реестр уже внесено 3,1 миллиона записей – с учетом обновлений и регистрации данных. Новый инструмент удобен как для граждан, так и для бизнеса, который может выстраивать целевые программы поддержки.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. И напомнил, что на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая традиционная семья должна стать модным трендом в России - ПутинВ Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублейМногодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России

https://crimea.ria.ru/20250713/nalogovyy-vychet--kak-vernut-chast-svoikh-deneg-v-2025-godu-1147872961.html

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2025

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новости, семья, общество, россия, антон котяков, соцзащита, соцвыплаты, налоговый вычет, налоги, федеральная налоговая служба (фнс)