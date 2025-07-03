https://crimea.ria.ru/20250703/bolshaya-traditsionnaya-semya-dolzhna-stat-modnym-trendom-v-rossii---putin-1147682537.html

Большая традиционная семья должна стать модным трендом в России - Путин

Большая традиционная семья должна стать модным трендом в России - Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Большая традиционная семья должна стать модным трендом в России - Путин

Большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T16:16

2025-07-03T16:16

2025-07-03T16:16

владимир путин (политик)

семья

россия

новости

агентство стратегических инициатив (аси)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Большую традиционную семью необходимо сделать модным трендом в развитии России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".Путин также отметил важность сохранения того, что делает россиян единым народом - идентичность и общие ценности."Это важнейшие условия развития и существования страны в меняющемся сложном и противоречивом мире", - пояснил он.Президент добавил, что Россия приветствует тех, кто переезжает сюда из других стран с намерением здесь жить.Он указал, что стране предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически запустить новый этап технологического развития, который должен в полном смысле слова стать новым временем для России.При этом Путин призвал никогда не забывать о том, что главный смысл создания научных, инженерных достижений, конечно, всех специальных экологических инициатив заключается, прежде всего, в повышении качества жизни граждан и в первую очередь, семей с детьми.Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 2-3 июля, его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив, фонд "Росконгресс" и ВЭБ.РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия защищает правду и отстаивает традиционные ценности – Путин Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России" Путин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьям

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), семья, россия, новости, агентство стратегических инициатив (аси)