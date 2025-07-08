https://crimea.ria.ru/20250708/skolko-semey-s-detmi-v-krymu-poluchayut-sotsialnye-vyplaty-1147792806.html
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T08:48
2025-07-08T08:48
2025-07-08T09:46
новости крыма
сергей аксенов
крым
семья
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141477972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0c0e8990fc59335599d1a1c2b24265c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья, которая включает в себя старшее поколение, молодых родителей и детей, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике.И отметил, что в Крыму социальные выплаты получают более 95 тысяч семей с детьми, а на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей."Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения", – добавил Аксенов.При этом глава Крыма подчеркнул, что одних только мер материальной поддержки для семей недостаточно, так как идеалы крепкой и дружной семьи, значимые и близкие для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, имеют духовное измерение.Ранее мы рассказывали, как в Крыму школьников учат семейным ценностям. В образовательных учреждениях полуострова с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". Предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКак в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник
https://crimea.ria.ru/20250708/krymchane-rasskazali-o-svoey-lyubvi-i-chto-glavnoe-v-semeynoy-zhizni-1147717723.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141477972_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_890a00ffad094f0137d33245c625e42e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, сергей аксенов, крым, семья, общество
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты – Аксенов
08:48 08.07.2025 (обновлено: 09:46 08.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.
"Нет ничего важнее этих главных, высших ценностей, благодаря которым существует наш мир. Это то, что придает нашей жизни смысл, согревает и поддерживает, делает нас сильнее. То, что дает нам надежду и помогает оставаться людьми в любых обстоятельствах... Поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, мира, согласия и всего самого доброго!" – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья, которая включает в себя старшее поколение, молодых родителей и детей, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике.
И отметил, что в Крыму социальные выплаты получают более 95 тысяч семей с детьми, а на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.
"Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения", – добавил Аксенов.
При этом глава Крыма подчеркнул, что одних только мер материальной поддержки для семей недостаточно, так как идеалы крепкой и дружной семьи, значимые и близкие для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, имеют духовное измерение.
"Важно, чтобы эти идеалы передавались и прививались с детства. Надо формировать у молодых людей осознанную родительскую позицию. И здесь необходимо объединение усилий власти и общества, деятелей образования, культуры и искусства, представителей наших традиционных конфессий", – подытожил Аксенов.
Ранее мы рассказывали, как в Крыму школьников учат семейным ценностям
. В образовательных учреждениях полуострова с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". Предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: