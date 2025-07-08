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Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T08:48

2025-07-08T08:48

2025-07-08T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья, которая включает в себя старшее поколение, молодых родителей и детей, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике.И отметил, что в Крыму социальные выплаты получают более 95 тысяч семей с детьми, а на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей."Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения", – добавил Аксенов.При этом глава Крыма подчеркнул, что одних только мер материальной поддержки для семей недостаточно, так как идеалы крепкой и дружной семьи, значимые и близкие для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, имеют духовное измерение.Ранее мы рассказывали, как в Крыму школьников учат семейным ценностям. В образовательных учреждениях полуострова с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". Предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКак в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник

https://crimea.ria.ru/20250708/krymchane-rasskazali-o-svoey-lyubvi-i-chto-glavnoe-v-semeynoy-zhizni-1147717723.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сергей аксенов, крым, семья, общество