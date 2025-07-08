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Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты
В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T08:48
2025-07-08T09:46
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья, которая включает в себя старшее поколение, молодых родителей и детей, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике.И отметил, что в Крыму социальные выплаты получают более 95 тысяч семей с детьми, а на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей."Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения", – добавил Аксенов.При этом глава Крыма подчеркнул, что одних только мер материальной поддержки для семей недостаточно, так как идеалы крепкой и дружной семьи, значимые и близкие для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, имеют духовное измерение.Ранее мы рассказывали, как в Крыму школьников учат семейным ценностям. В образовательных учреждениях полуострова с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". Предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаКак в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник
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новости крыма, сергей аксенов, крым, семья, общество
Сколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты – Аксенов

08:48 08.07.2025 (обновлено: 09:46 08.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму более 95 тысяч семей с детьми получают социальные выплаты. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя крымчан с Днем семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.
"Нет ничего важнее этих главных, высших ценностей, благодаря которым существует наш мир. Это то, что придает нашей жизни смысл, согревает и поддерживает, делает нас сильнее. То, что дает нам надежду и помогает оставаться людьми в любых обстоятельствах... Поздравляю всех с праздником, желаю всем семьям любви, мира, согласия и всего самого доброго!" – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что семья, которая включает в себя старшее поколение, молодых родителей и детей, должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике.
И отметил, что в Крыму социальные выплаты получают более 95 тысяч семей с детьми, а на реализацию национального проекта "Семья" только в 2025 году в республике запланировано свыше 2,7 млрд рублей.
"Эти средства будут потрачены в том числе на проведение капитальных ремонтов в детских садах и библиотеках, а также на закупку медицинского оборудования в учреждения здравоохранения", – добавил Аксенов.
При этом глава Крыма подчеркнул, что одних только мер материальной поддержки для семей недостаточно, так как идеалы крепкой и дружной семьи, значимые и близкие для многих миллионов людей вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, имеют духовное измерение.

"Важно, чтобы эти идеалы передавались и прививались с детства. Надо формировать у молодых людей осознанную родительскую позицию. И здесь необходимо объединение усилий власти и общества, деятелей образования, культуры и искусства, представителей наших традиционных конфессий", – подытожил Аксенов.

Ранее мы рассказывали, как в Крыму школьников учат семейным ценностям. В образовательных учреждениях полуострова с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". Предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества.
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