Рейтинг@Mail.ru
День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250706/den-semi-lyubvi-i-vernosti--kak-sevastopol-otmetit-prazdnik-1147707034.html
День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник
День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник - РИА Новости Крым, 06.07.2025
День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник
В Севастополе ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подготовили концерты, мастер-классы и семейные развлекательные программы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T07:01
2025-07-06T07:31
севастополь
михаил развожаев
праздники и памятные даты
день семьи, любви и верности
новости севастополя
общество
семья
культура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110607/54/1106075495_0:294:5520:3400_1920x0_80_0_0_03e51c5191f1eaa63bb0cdba2e984a18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подготовили концерты, мастер-классы и семейные развлекательные программы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что на Малаховом кургане в эту субботу состоится праздничное мероприятие "Мы – одна семья". Гостей ждут интерактивные площадки и мастер-классы, экскурсии, масштабная концертная программа и многое другое.5 и 7 июля в сельских клубах и домах культуры пройдут развлекательные программы и мастер-классы, добавил губернатор. 6 июля в культурном комплексе "Корабел" состоится праздничный концерт. В Доме офицеров флота выступят творческие коллективы Балаклавского дворца культуры.И напомнил, что сейчас проходит одноименная общегородская акция. Департамент культуры собирает фотографии севастопольских семей – многодетных и молодых, династий и ветеранов, тех, кто хранит традиции, и тех, кто создает их сегодня. Эти снимки станут частью финального аккорда большого праздничного концерта "Семейный альбом Севастополя", где в финале прозвучит общая песня, а на экране оживут семейные истории, отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пресс-конференция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верностиКак будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110607/54/1106075495_613:0:5520:3680_1920x0_80_0_0_3b9e6dbe240707065467dad257e4884e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, праздники и памятные даты, день семьи, любви и верности, новости севастополя, общество, семья, культура, искусство
День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник

В Севастополе озвучили программу празднования Дня семьи, любви и верности

07:01 06.07.2025 (обновлено: 07:31 06.07.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСимферополь отметил День семьи, любви и верности
Симферополь отметил День семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подготовили концерты, мастер-классы и семейные развлекательные программы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"К празднику на городских площадках пройдут концерты, мастер-классы и семейные развлекательные программы. Причем начнутся они уже 5 июля", – сказано в сообщении.
Развожаев уточнил, что на Малаховом кургане в эту субботу состоится праздничное мероприятие "Мы – одна семья". Гостей ждут интерактивные площадки и мастер-классы, экскурсии, масштабная концертная программа и многое другое.
5 и 7 июля в сельских клубах и домах культуры пройдут развлекательные программы и мастер-классы, добавил губернатор.
6 июля в культурном комплексе "Корабел" состоится праздничный концерт. В Доме офицеров флота выступят творческие коллективы Балаклавского дворца культуры.

"В праздничный день, 8 июля, концерт "Моя семейная традиция" пройдет в нашем новом многофункциональном культурном центре "Бухта Казачья". А в Севастопольском центре культуры и искусства будет городской праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности "Семейный альбом Севастополя", – перечислил Развожаев.

И напомнил, что сейчас проходит одноименная общегородская акция. Департамент культуры собирает фотографии севастопольских семей – многодетных и молодых, династий и ветеранов, тех, кто хранит традиции, и тех, кто создает их сегодня. Эти снимки станут частью финального аккорда большого праздничного концерта "Семейный альбом Севастополя", где в финале прозвучит общая песня, а на экране оживут семейные истории, отметил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пресс-конференция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности
Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
 
СевастопольМихаил РазвожаевПраздники и памятные датыДень семьи, любви и верностиНовости СевастополяОбществосемьяКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Путин наградил Гудкова второй медалью "Золотая Звезда" посмертно
09:58Путин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
09:48Неизвестный туристам Крым: старинные дома в сельской глубинке
09:11Как безопасно организовать пикник на природе – МЧС
08:39Под угрозой наводнения в Техасе находятся более 500 тысяч человек
08:07За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов
08:02Крымский мост сейчас – в очереди 500 автомобилей
07:36Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Забайкалье
07:01День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник
00:01Где в Крыму в воскресенье пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:30Илон Маск создает свою политическую партию
21:33Приказ ВСУ сбить Ил-76 с пленными и виадук под Алуштой – главное за день
21:15Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
20:59Над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 беспилотников
20:51Крымский мост открыли
20:50В Каховке дрон ВСУ ударил по скорой помощи – медики выжили чудом
20:20Россияне жалуются на сбой в Telegram
20:10Пассажир и водитель "семерки" погибли в страшном ДТП в Краснодарском крае
19:36Крымский мост закрыли для проезда
Лента новостейМолния