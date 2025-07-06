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День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник

День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник - РИА Новости Крым, 06.07.2025

День семьи, любви и верности – как Севастополь отметит праздник

В Севастополе ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подготовили концерты, мастер-классы и семейные развлекательные программы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T07:01

2025-07-06T07:01

2025-07-06T07:31

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, подготовили концерты, мастер-классы и семейные развлекательные программы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что на Малаховом кургане в эту субботу состоится праздничное мероприятие "Мы – одна семья". Гостей ждут интерактивные площадки и мастер-классы, экскурсии, масштабная концертная программа и многое другое.5 и 7 июля в сельских клубах и домах культуры пройдут развлекательные программы и мастер-классы, добавил губернатор. 6 июля в культурном комплексе "Корабел" состоится праздничный концерт. В Доме офицеров флота выступят творческие коллективы Балаклавского дворца культуры.И напомнил, что сейчас проходит одноименная общегородская акция. Департамент культуры собирает фотографии севастопольских семей – многодетных и молодых, династий и ветеранов, тех, кто хранит традиции, и тех, кто создает их сегодня. Эти снимки станут частью финального аккорда большого праздничного концерта "Семейный альбом Севастополя", где в финале прозвучит общая песня, а на экране оживут семейные истории, отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пресс-конференция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верностиКак будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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