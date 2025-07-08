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День семьи, любви и верности: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Инфографика
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День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 08.07.2025
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей... РИА Новости Крым, 08.07.2025
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инфографика
праздники и памятные даты
день семьи, любви и верности
год семьи в россии
семья
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россия
общество
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День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Дата праздника фиксированная и не меняется год от года. В России праздник начали отмечать в 2008 году и считали народным торжеством. Однако 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным. О его истории и как отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, инфографика, день семьи, любви и верности, год семьи в россии, семья, дети, россия, общество
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

История и традиции Дня семьи, любви и верности – инфографика

07:28 08.07.2025
 
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День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Дата праздника фиксированная и не меняется год от года. В России праздник начали отмечать в 2008 году и считали народным торжеством. Однако 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным. О его истории и как отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.
День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыДень семьи, любви и верностиГод семьи в РоссиисемьядетиРоссияОбщество
 
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