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Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности
Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности
В праздничный день 8 июля в Крыму состоится больше 150 свадеб, пройдет около 50 церемоний имянаречения и свыше 30 юбилеев супружеской жизни, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T19:45
2025-07-07T19:38
день семьи, любви и верности
крым
новости крыма
праздники и памятные даты
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В праздничный день 8 июля в Крыму состоится больше 150 свадеб, пройдет около 50 церемоний имянаречения и свыше 30 юбилеев супружеской жизни, сообщили РИА Новости Крым в министерстве юстиции РК.Кроме того, в 10 отделах ЗАГС по всей республики будут чествовать многодетные семьи.В пресс-службе добавили, что в Крыму с начала года сохраняются стабильные показатели регистрации рождений и браков. Наибольшее количество актов регистрируется в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Керчи, Евпатории, Бахчисарайском и Джанкойском районах."Что касается возраста новобрачных – например, на минувшей неделе самой возрастной парой в Крыму стали 84-летний жених и 78-летняя невеста. При этом в числе самых молодых оказались 18-летние ровесники-новобрачные. Также среди пар в почтенном возрасте были 74-летний жених и 72-летняя невеста, 74-летний жених и 71-летняя невеста", – поделились в минюсте.Средний возраст вступающих в брак остается стабильным: 25-27 лет у женщин и 28-30 у мужчин. Как отмечают специалисты, в этом возрасте чаще всего регистрируются первые браки – осознанные, зрелые и, как надеются супруги, раз и навсегда.По итогам минувшей недели самыми популярными именами для новорожденных стали Максим и Алиса, среди редких – Нурмухаммад и Гульджиан. Также родители часто выбирали имена Владимир, Иван, Роман, Виктория, Варвара, Айлин.С начала же года лидируют Александр, Михаил, Руслан, Ева, София, Эмилия, а имена Марк и Мия стремительно набирают популярность.При этом мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек – на 10-15 младенцев в неделю. Троен с начала года не зарегистрировано, а вот двоен стабильно рождается 4-7 в неделю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250706/den-semi-lyubvi-i-vernosti--kak-sevastopol-otmetit-prazdnik-1147707034.html
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день семьи, любви и верности, крым, новости крыма, праздники и памятные даты, семья
Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности

В Крыму в День семьи, любви и верности запланированы больше 150 свадеб и десятки юбилеев

19:45 07.07.2025
 
© Fotolia/ Photocreo BednarekСемья
Семья
© Fotolia/ Photocreo Bednarek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В праздничный день 8 июля в Крыму состоится больше 150 свадеб, пройдет около 50 церемоний имянаречения и свыше 30 юбилеев супружеской жизни, сообщили РИА Новости Крым в министерстве юстиции РК.
Кроме того, в 10 отделах ЗАГС по всей республики будут чествовать многодетные семьи.

"К празднику отделы ЗАГС тематически украшают свои залы – главным атрибутом в интерьерах, безусловно, будут ромашки, как символ семьи, любви и верности", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в Крыму с начала года сохраняются стабильные показатели регистрации рождений и браков. Наибольшее количество актов регистрируется в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Керчи, Евпатории, Бахчисарайском и Джанкойском районах.
"Что касается возраста новобрачных – например, на минувшей неделе самой возрастной парой в Крыму стали 84-летний жених и 78-летняя невеста. При этом в числе самых молодых оказались 18-летние ровесники-новобрачные. Также среди пар в почтенном возрасте были 74-летний жених и 72-летняя невеста, 74-летний жених и 71-летняя невеста", – поделились в минюсте.
Средний возраст вступающих в брак остается стабильным: 25-27 лет у женщин и 28-30 у мужчин. Как отмечают специалисты, в этом возрасте чаще всего регистрируются первые браки – осознанные, зрелые и, как надеются супруги, раз и навсегда.
По итогам минувшей недели самыми популярными именами для новорожденных стали Максим и Алиса, среди редких – Нурмухаммад и Гульджиан. Также родители часто выбирали имена Владимир, Иван, Роман, Виктория, Варвара, Айлин.
С начала же года лидируют Александр, Михаил, Руслан, Ева, София, Эмилия, а имена Марк и Мия стремительно набирают популярность.
При этом мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек – на 10-15 младенцев в неделю. Троен с начала года не зарегистрировано, а вот двоен стабильно рождается 4-7 в неделю.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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