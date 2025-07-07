https://crimea.ria.ru/20250707/kak-v-krymu-otprazdnuyut-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1147774713.html

Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности

Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Как в Крыму отпразднуют День семьи, любви и верности

В праздничный день 8 июля в Крыму состоится больше 150 свадеб, пройдет около 50 церемоний имянаречения и свыше 30 юбилеев супружеской жизни, сообщили РИА... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T19:45

2025-07-07T19:45

2025-07-07T19:38

день семьи, любви и верности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В праздничный день 8 июля в Крыму состоится больше 150 свадеб, пройдет около 50 церемоний имянаречения и свыше 30 юбилеев супружеской жизни, сообщили РИА Новости Крым в министерстве юстиции РК.Кроме того, в 10 отделах ЗАГС по всей республики будут чествовать многодетные семьи.В пресс-службе добавили, что в Крыму с начала года сохраняются стабильные показатели регистрации рождений и браков. Наибольшее количество актов регистрируется в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Керчи, Евпатории, Бахчисарайском и Джанкойском районах."Что касается возраста новобрачных – например, на минувшей неделе самой возрастной парой в Крыму стали 84-летний жених и 78-летняя невеста. При этом в числе самых молодых оказались 18-летние ровесники-новобрачные. Также среди пар в почтенном возрасте были 74-летний жених и 72-летняя невеста, 74-летний жених и 71-летняя невеста", – поделились в минюсте.Средний возраст вступающих в брак остается стабильным: 25-27 лет у женщин и 28-30 у мужчин. Как отмечают специалисты, в этом возрасте чаще всего регистрируются первые браки – осознанные, зрелые и, как надеются супруги, раз и навсегда.По итогам минувшей недели самыми популярными именами для новорожденных стали Максим и Алиса, среди редких – Нурмухаммад и Гульджиан. Также родители часто выбирали имена Владимир, Иван, Роман, Виктория, Варвара, Айлин.С начала же года лидируют Александр, Михаил, Руслан, Ева, София, Эмилия, а имена Марк и Мия стремительно набирают популярность.При этом мальчиков традиционно рождается больше, чем девочек – на 10-15 младенцев в неделю. Троен с начала года не зарегистрировано, а вот двоен стабильно рождается 4-7 в неделю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250706/den-semi-lyubvi-i-vernosti--kak-sevastopol-otmetit-prazdnik-1147707034.html

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2025

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