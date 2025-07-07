https://crimea.ria.ru/20250707/kak-v-krymu-shkolnikov-uchat-semeynym-tsennostyam-1147774817.html
Как в Крыму школьников учат семейным ценностям
Как в Крыму школьников учат семейным ценностям - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Как в Крыму школьников учат семейным ценностям
В образовательных учреждениях Крыма с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". О том, как в Крыму школьников учат семейным ценностям, в... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T21:32
2025-07-07T21:32
2025-07-07T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым. В образовательных учреждениях Крыма с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". О том, как в Крыму школьников учат семейным ценностям, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко.По его словам, предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества. В России семья рассматривается как ключевая духовно-нравственная ценность, и поэтому в системе образования республики этому направлению уделяется особое внимание.Он добавил, что особенность курса заключается в его форме: помимо классических уроков, школьники участвуют в тематических встречах, беседах и проектах, в том числе в федеральной программе "Разговоры о важном".Отдельное внимание в рамках курса и в школьных программах, по словам замминистра, уделяется модулям по основам православной культуры, где тема семьи также занимает важное место.Кроме того, в регионе проводится ряд воспитательных мероприятий и конкурсов, направленных на укрепление семейных ценностей. Один из них – республиканский конкурс "Семейный альбом". В его рамках дети представляли фоторассказы о своих семьях. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 8 июля – в День семьи, любви и верности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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семья, минобраз крыма, крым, образование в россии, образование в крыму и севастополе
Как в Крыму школьников учат семейным ценностям
Курс "Семьеведение" позволяет говорить с детьми о любви и верности
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – РИА Новости Крым.
В образовательных учреждениях Крыма с 1 сентября 2024 года введен внеурочный курс "Семьеведение". О том, как в Крыму школьников учат семейным ценностям, в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко.
По его словам, предмет направлен на формирование у школьников представлений о роли и значении семьи в жизни человека и общества. В России семья рассматривается как ключевая духовно-нравственная ценность, и поэтому в системе образования республики этому направлению уделяется особое внимание.
"Курс "Семьеведение" проводится, начиная с 5-го класса. Он позволяет говорить с детьми о любви, верности, значении крепкой семьи, привлекать к участию в занятиях духовенство, общественных лидеров и семьи с положительным примером семейной жизни", – отметил Донченко.
Он добавил, что особенность курса заключается в его форме: помимо классических уроков, школьники участвуют в тематических встречах, беседах и проектах, в том числе в федеральной программе "Разговоры о важном".
Отдельное внимание в рамках курса и в школьных программах, по словам замминистра, уделяется модулям по основам православной культуры, где тема семьи также занимает важное место.
Кроме того, в регионе проводится ряд воспитательных мероприятий и конкурсов, направленных на укрепление семейных ценностей. Один из них – республиканский конкурс "Семейный альбом". В его рамках дети представляли фоторассказы о своих семьях. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 8 июля – в День семьи, любви и верности.
"Семья – это основа любого государства. Чем крепче и осознаннее будут семейные отношения, тем стабильнее будет общество", – подытожил Донченко.
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