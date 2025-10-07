https://crimea.ria.ru/20251007/chp-s-samoletami-v-ssha-pochemu-ikh-tak-mnogo--mnenie-1150034782.html

ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение

ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение - РИА Новости Крым, 07.10.2025

ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение

Авиадиспетчеры в период шатдауна отказываются работать без зарплаты, а оставшиеся сотрудники не выдерживают нагрузки, поэтому в США происходит так много ЧП с... РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Авиадиспетчеры в период шатдауна отказываются работать без зарплаты, а оставшиеся сотрудники не выдерживают нагрузки, поэтому в США происходит так много ЧП с самолетами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, в период шатдауна в США авиадиспетчеры обязаны работать без зарплаты, но многие начинают уходить на больничный, оставляя свои аэропорты без необходимого персонала.Первым серьезным последствием шатдауна, который уже обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов еженедельно, стали перебои в авиасообщении в Лос-Анджелесе, Денвере в Колорадо и Ньюарке в Нью-Джерси, отмечает эксперт.И сейчас ситуация начинает напоминать последний долгий шатдаун 2019 года, только сейчас события развиваются гораздо быстрее, считает Дудаков.Американист напомнил, что в 2019 году забастовка авиадиспетчеров на фоне шатдауна привела к хаосу во всех крупных аэропортах восточного побережья Соединенных Штатов, и это в том числе стало причиной. по которой Трамп решился-таки подписать проект бюджета демократов, в котором не выделялись средства на его приграничную стену, заметил эксперт.Но рынок труда США в это время продолжает скатывается в кризис, и наплыва того числа чиновников, которых Трамп грозится уволить, он явно не выдержит, считает эксперт."Новых создаваемых рабочих мест почти не появляется из-за хаотичной ситуации внутри Америки вкупе с вялотекущей гражданской войной. А тут еще США стал грозить и полураспад авиасообщения. Так, чтобы жизнь уж точно медом не казалась", – резюмировал политолог.Ранее 7 октября сообщалось, что в США разбился медицинский вертолет. В мае частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал в Калифорнии на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего, погибли несколько человек. В апреле во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. А днем ранее вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, не обошлось без жертв.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

