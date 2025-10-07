https://crimea.ria.ru/20251007/chp-s-samoletami-v-ssha-pochemu-ikh-tak-mnogo--mnenie-1150034782.html
ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение
ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение - РИА Новости Крым, 07.10.2025
ЧП с самолетами в США: почему их так много – мнение
Авиадиспетчеры в период шатдауна отказываются работать без зарплаты, а оставшиеся сотрудники не выдерживают нагрузки, поэтому в США происходит так много ЧП с... РИА Новости Крым, 07.10.2025
США грозит полураспад авиасообщения из-за шатдауна – политолог-американист
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Авиадиспетчеры в период шатдауна отказываются работать без зарплаты, а оставшиеся сотрудники не выдерживают нагрузки, поэтому в США происходит так много ЧП с самолетами. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам Дудакова, в период шатдауна в США
авиадиспетчеры обязаны работать без зарплаты, но многие начинают уходить на больничный, оставляя свои аэропорты без необходимого персонала.
"Проблема усугубляется тем, что сейчас в США работают лишь 10 тысяч авиадиспетчеров из необходимых 15 тысяч. Они и так перегружены, поэтому в американских аэропортах происходит так много ЧП со столкновениями самолетов", – высказал мнение политолог.
Первым серьезным последствием шатдауна, который уже обходится американской экономике в 15 миллиардов долларов еженедельно, стали перебои в авиасообщении в Лос-Анджелесе, Денвере в Колорадо и Ньюарке в Нью-Джерси, отмечает эксперт.
И сейчас ситуация начинает напоминать последний долгий шатдаун 2019 года, только сейчас события развиваются гораздо быстрее, считает Дудаков.
Американист напомнил, что в 2019 году забастовка авиадиспетчеров на фоне шатдауна привела к хаосу во всех крупных аэропортах восточного побережья Соединенных Штатов, и это в том числе стало причиной. по которой Трамп решился-таки подписать проект бюджета демократов, в котором не выделялись средства на его приграничную стену, заметил эксперт.
"Команда Трампа помнит тот травматичный опыт и не хочет его повторять. Пока переговоры о согласовании бюджета ни к чему не приводят. Демократы тоже отказываются сдавать назад", – добавил политолог.
Но рынок труда США в это время продолжает скатывается в кризис, и наплыва того числа чиновников, которых Трамп грозится уволить, он явно не выдержит, считает эксперт.
"Новых создаваемых рабочих мест почти не появляется из-за хаотичной ситуации внутри Америки вкупе с вялотекущей гражданской войной. А тут еще США стал грозить и полураспад авиасообщения. Так, чтобы жизнь уж точно медом не казалась", – резюмировал политолог.
Ранее 7 октября сообщалось
, что в США разбился медицинский вертолет. В мае частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал в Калифорнии
на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего, погибли несколько человек. В апреле во Флориде легкомоторный самолет упал
вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. А днем ранее вертолет рухнул
в реку Гудзон у города Джерси-Сити, не обошлось без жертв.
