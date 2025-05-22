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В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы - РИА Новости Крым, 22.05.2025
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В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы
В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы - РИА Новости Крым, 22.05.2025
В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы
В Калифорнии частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек, РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T19:53
2025-05-22T19:53
сша
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новости
авиакатастрофа
самолет
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Калифорнии частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника пожарной охраны города Дэн Эдди.По его словам, самолет принадлежал частному владельцу. Воздушное судно около 3:45 по местному времени упало в жилом квартале, однако данных о пострадавших на земле пока не поступало.Согласно информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на месте крушения начато совместное расследование с участием Национального совета по безопасности на транспорте. Причины катастрофы пока не установлены.Это уже не первая авиакатастрофа в США. 11 апреля во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки упали и загорелись на железной дороге. Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения.Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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сша, происшествия, в мире, новости, авиакатастрофа, самолет, авиация, видео
В Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвы

В Калифорнии частный самолет потерпел крушение в жилом секторе города

19:53 22.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Калифорнии частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника пожарной охраны города Дэн Эдди.
"Мы готовы подтвердить, что жертв больше одной, однако в настоящий момент мы устанавливаем точное число пассажиров, находившихся на борту воздушного судна", – заявил Эдди на пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.
По его словам, самолет принадлежал частному владельцу. Воздушное судно около 3:45 по местному времени упало в жилом квартале, однако данных о пострадавших на земле пока не поступало.
Согласно информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), на месте крушения начато совместное расследование с участием Национального совета по безопасности на транспорте. Причины катастрофы пока не установлены.
Это уже не первая авиакатастрофа в США. 11 апреля во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки упали и загорелись на железной дороге. Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения.
Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей.
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