https://crimea.ria.ru/20251007/v-ssha-rukhnul-meditsinskiy-samolet-s-tremya-passazhirami-1150012699.html

В США рухнул медицинский самолет

В США рухнул медицинский самолет - РИА Новости Крым, 07.10.2025

В США рухнул медицинский самолет

Медицинский вертолет разбился в США – он рухнул прямо на дорогу в Сакраменто, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T07:43

2025-10-07T07:43

2025-10-07T07:45

сша

вертолет

крушение вертолета

в мире

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/01/1143054947_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_8aa8be03c07e9ccae6f441bc68ec43b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Медицинский вертолет разбился в США – он рухнул прямо на дорогу в Сакраменто, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.Уточняется, что речь идет о вертолете санавиации. К этому моменту нет сведений о том, были ли на борту пациенты. Ведется расследование.Это уже не первая авиакатастрофа в США. 22 мая в Калифорнии частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек.11 апреля во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки упали и загорелись на железной дороге. Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения.Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиалаСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известноВ Калифорнии частный самолет упал на жилые дома: есть жертвыВо Флориде самолет упал на железную дорогу

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, вертолет, крушение вертолета, в мире, происшествия, новости