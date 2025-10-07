Рейтинг@Mail.ru
В США рухнул медицинский самолет - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/v-ssha-rukhnul-meditsinskiy-samolet-s-tremya-passazhirami-1150012699.html
В США рухнул медицинский самолет
В США рухнул медицинский самолет - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В США рухнул медицинский самолет
Медицинский вертолет разбился в США – он рухнул прямо на дорогу в Сакраменто, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Медицинский вертолет разбился в США – он рухнул прямо на дорогу в Сакраменто, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.Уточняется, что речь идет о вертолете санавиации. К этому моменту нет сведений о том, были ли на борту пациенты. Ведется расследование.Это уже не первая авиакатастрофа в США. 22 мая в Калифорнии частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек.11 апреля во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки упали и загорелись на железной дороге. Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения.Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала
РИА Новости Крым
Новости
сша, вертолет, крушение вертолета, в мире, происшествия, новости
В США рухнул медицинский самолет

Три человека пострадали при крушении медицинского вертолета в Сакраменто – СМИ

07:43 07.10.2025 (обновлено: 07:45 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Медицинский вертолет разбился в США – он рухнул прямо на дорогу в Сакраменто, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
"Чиновники проводят расследование после крушения вертолета на автомагистрали в Сакраменто... По меньшей мере три человека получили серьезные ранения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о вертолете санавиации. К этому моменту нет сведений о том, были ли на борту пациенты. Ведется расследование.
Это уже не первая авиакатастрофа в США. 22 мая в Калифорнии частный легкомоторный самолет Cessna 550 упал на жилые дома недалеко от аэропорта Сан-Диего. В результате авиакатастрофы погибли несколько человек.
11 апреля во Флориде легкомоторный самолет упал вскоре после взлета из аэропорта Бока-Ратон. Обломки упали и загорелись на железной дороге. Участок трассы Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд закрыт из-за крушения.
Накануне вертолет рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити. В результате крушения погибли руководитель испанского филиала
