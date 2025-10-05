Бензин в Крыму - где можно заправиться

https://crimea.ria.ru/20251005/benzin-v-krymu---gde-mozhno-zapravitsya-1149968921.html

2025-10-05T09:09

2025-10-05T09:09

2025-10-05T09:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Приобрести бензин в Крыму в воскресенье утром можно на следующих станциях - список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Он напомнил, что для стабилизации ситуации на топливном рынке региона совместно с федеральным центром утвержден поэтапный план.Как заявил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля

