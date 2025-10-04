Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти
Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против России. РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T18:47
2025-10-04T18:47
украина
владимир зеленский
санкции против россии
санкции
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против России. Кроме того, Зеленский анонсировал продление санкционных мер для введенных ранее рестрикций в отношении российских предприятий.20 сентября стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы подписанные указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.Помимо вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова персональные санкции введены в отношении заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти

18:47 04.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против России.
В своем Telegram-канале он указал, что новые ограничения затронут российских производителей беспилотников и комплектующих к ним, а также компании, связанные с нефтяным сектором России.
Кроме того, Зеленский анонсировал продление санкционных мер для введенных ранее рестрикций в отношении российских предприятий.
20 сентября стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы подписанные указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.

Помимо вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова персональные санкции введены в отношении заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
