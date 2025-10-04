https://crimea.ria.ru/20251004/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-proizvoditeley-rossiyskikh-bpla-i-nefti-1149965570.html

Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти

Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Зеленский ввел санкции против производителей российских БПЛА и нефти

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против России. РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T18:47

2025-10-04T18:47

2025-10-04T18:47

украина

владимир зеленский

санкции против россии

санкции

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146619526_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39da6d566dcb5c398f732718b170885d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что подписал три указа о введении санкций против России. Кроме того, Зеленский анонсировал продление санкционных мер для введенных ранее рестрикций в отношении российских предприятий.20 сентября стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы подписанные указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.Помимо вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова персональные санкции введены в отношении заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – ПутинПоможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властейЗеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, санкции против россии, санкции, в мире, новости