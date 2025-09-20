https://crimea.ria.ru/20250920/sluzhu-rossii--glava-minselkhoza-kryma-o-personalnykh-sanktsiyakh-kieva-1149591189.html

"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева

"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Попадание в персональный санкционный список Украины свидетельствует о качестве работы крымских политиков, и о том, что Россия движется в правильном направлении. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики, в том числе Кратюк, и организации.Также он поделился планами на будущее."Работать еще больше. Служу России", - резюмировал Кратюк.Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой. Также под санкции попали глава крымской региональной организации "Волонтеры Победы" Данил Данильченко, атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин, глава администрации Ялты Янина Павленко, директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.Есть в списке даже гражданин Франции Пьер Де Голль, а также директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

