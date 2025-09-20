Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций
Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики. Документы опубликованы на... РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики. Документы опубликованы на его официальном сайте.Персональные санкцииТакже под санкции попали глава крымской региональной организации "Волонтеры Победы" Данил Данильченко, атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин, глава администрации Ялты Янина Павленко, директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.Есть в списке даже гражданин Франции Пьер Де Голль, а также директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.Санкции против организацийВ списке Зеленского также есть "Комитет семей воинов Отечества Республики Крым", войсковое казачье общество "Черноморское казачье войско", Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, "Крымский республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины Республики Крым", "Полк народного ополчения Республики Крым", Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России", ООО "Автоматизация.ПРО", ООО "Гарант-Крым", ООО "Керченская морская верфь "Фрегат", ООО "Севастопольский Корреспондент", ООО "Сивис", ООО "Цифровой город", "Бахчисарайский технопарк".Согласно указу, попавших под санкции лишат госнаград Украины, заблокируют имеющиеся на украинской территории активы, полностью запретят все торговые операции, ограничат транзит ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, лишат возможности вывести капитал за границы Украины, запретят въезд в страну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зеленский ввел новые санкции против крымских политиков и организаций

Зеленский ввел санкции против политиков и организаций Крыма

19:39 20.09.2025 (обновлено: 20:14 20.09.2025)
 
© AP Photo Pascal Bastien
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo Pascal Bastien
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики. Документы опубликованы на его официальном сайте.

Персональные санкции

Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
Также под санкции попали глава крымской региональной организации "Волонтеры Победы" Данил Данильченко, атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин, глава администрации Ялты Янина Павленко, директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.
Есть в списке даже гражданин Франции Пьер Де Голль, а также директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Санкции против организаций

В списке Зеленского также есть "Комитет семей воинов Отечества Республики Крым", войсковое казачье общество "Черноморское казачье войско", Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, "Крымский республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины Республики Крым", "Полк народного ополчения Республики Крым", Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России", ООО "Автоматизация.ПРО", ООО "Гарант-Крым", ООО "Керченская морская верфь "Фрегат", ООО "Севастопольский Корреспондент", ООО "Сивис", ООО "Цифровой город", "Бахчисарайский технопарк".
Согласно указу, попавших под санкции лишат госнаград Украины, заблокируют имеющиеся на украинской территории активы, полностью запретят все торговые операции, ограничат транзит ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, лишат возможности вывести капитал за границы Украины, запретят въезд в страну.
