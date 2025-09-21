https://crimea.ria.ru/20250921/perechen-ogranicheniy-zelenskogo-smeshon-ministr-mchs-kryma-o-sanktsiyakh-1149598818.html

"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях

"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях

Персональные санкции против министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко – это высокая оценка работы и заслуг перед республикой и Россией... РИА Новости Крым, 21.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Персональные санкции против министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко – это высокая оценка работы и заслуг перед республикой и Россией. Так считает сам руководитель чрезвычайного ведомства РК, своим мнением он поделился в комментарии с РИА Новости Крым.Министр подчеркнул, что перечень ограничений главы киевского режима смешон и санкции никак не повлияют на результаты дальнейшей деятельности ведомства.Накануне стало известно, что на официальном сайте глава киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева "Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкцияхЗеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях

