"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях - РИА Новости Крым, 21.09.2025
"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
Персональные санкции против министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко – это высокая оценка работы и заслуг перед республикой и Россией... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T12:07
2025-09-21T12:09
алексей еременко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Персональные санкции против министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко – это высокая оценка работы и заслуг перед республикой и Россией. Так считает сам руководитель чрезвычайного ведомства РК, своим мнением он поделился в комментарии с РИА Новости Крым.Министр подчеркнул, что перечень ограничений главы киевского режима смешон и санкции никак не повлияют на результаты дальнейшей деятельности ведомства.Накануне стало известно, что на официальном сайте глава киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
алексей еременко
"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях

Министр МЧС Крыма Еременко назвал санкции Зеленского смешными

12:07 21.09.2025 (обновлено: 12:09 21.09.2025)
 
© МЧС Республики КрымАлексей Михайлович Еременко
Алексей Михайлович Еременко
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Персональные санкции против министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко – это высокая оценка работы и заслуг перед республикой и Россией. Так считает сам руководитель чрезвычайного ведомства РК, своим мнением он поделился в комментарии с РИА Новости Крым.
"Санкции, наложенные на меня как на министра МЧС Республики Крым и на моих коллег нелегитимным президентом недружественного нам государства, можно оценивать как высокую оценку нашей работы и наших заслуг перед Крымом и Россией", – сказал Еременко РИА Новости Крым.
Министр подчеркнул, что перечень ограничений главы киевского режима смешон и санкции никак не повлияют на результаты дальнейшей деятельности ведомства.
"То, что против меня, как руководителя МЧС Крыма, ввел санкции наш враг, означает лишь то, что мы двигаемся в верном направлении. Будем работать еще больше и активнее во благо Крыма и России", – заверил Алексей Еременко.
Накануне стало известно, что на официальном сайте глава киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.

Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
Алексей Еременко
 
