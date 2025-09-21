https://crimea.ria.ru/20250921/pomozhet-li-zelenskomu-piar-kampaniya-s-sanktsiyami-protiv-krymskikh-vlastey-1149600369.html

Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей

Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей

Новые санкции против крымских руководителей и компаний, которые ввел в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский – попытка удержаться на плаву и... РИА Новости Крым, 21.09.2025

2025-09-21T13:39

2025-09-21T13:39

2025-09-21T13:50

эксклюзивы риа новости крым

мнения

дмитрий журавлев

крым

санкции

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149600621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34d3ff404fca01205fdeb6ab867072c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Новые санкции против крымских руководителей и компаний, которые ввел в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский – попытка удержаться на плаву и показать народу Украины, что он хоть чем-то занят. Реальных угроз для должностных лиц Крыма эти ограничения не несут. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Эксперт считает, что таким образом глава киевского режима просто напоминает о себе. В реальности же сам Зеленский ни на что повлиять не может. Но и признавать это не собирается.По мнению политолога, это очередная пиар-кампания от Банковой. Однако эти действия никак не повышают рейтинг самого Зеленского среди населения Украины."Кому из простых украинцев станет лучше от того, что введены санкции против крымских министров? Да никому. Даже если бы эти санкции были эффективны, это никого бы не спасло. А они еще и неэффективны", – уверен эксперт.Дмитрий Журавлев считает, что многие украинцы недовольны Зеленским. Политолог напомнил, что нынешний глава киевского режима шел во власть с обещаниями закончить боевые действия на востоке "незалежной" – и привел страну к военному столкновению. Он обещал победить коррупцию и повысить уровень жизни населения – этого тоже не случилось.20 сентября стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях"Служу России" – глава минсельхоза Крыма о персональных санкциях Киева

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий журавлев, крым, санкции, украина, владимир зеленский