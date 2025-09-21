Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
Санкции Зеленского против крымских министров бесполезны даже как пиар-кампания – мнение
13:39 21.09.2025 (обновлено: 13:50 21.09.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Новые санкции против крымских руководителей и компаний, которые ввел в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский – попытка удержаться на плаву и показать народу Украины, что он хоть чем-то занят. Реальных угроз для должностных лиц Крыма эти ограничения не несут. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Эксперт считает, что таким образом глава киевского режима просто напоминает о себе. В реальности же сам Зеленский ни на что повлиять не может. Но и признавать это не собирается.
"С одной стороны все от него (Зеленского – ред.) устали. С другой – заменить его не кем. Вот он и занимается этим, чтоб хоть как-то показать, что он что-то делает. Но реально влиять он ни на что не может", – сказал Дмитрий Журавлев.
По мнению политолога, это очередная пиар-кампания от Банковой. Однако эти действия никак не повышают рейтинг самого Зеленского среди населения Украины.
"Кому из простых украинцев станет лучше от того, что введены санкции против крымских министров? Да никому. Даже если бы эти санкции были эффективны, это никого бы не спасло. А они еще и неэффективны", – уверен эксперт.
Дмитрий Журавлев считает, что многие украинцы недовольны Зеленским. Политолог напомнил, что нынешний глава киевского режима шел во власть с обещаниями закончить боевые действия на востоке "незалежной" – и привел страну к военному столкновению. Он обещал победить коррупцию и повысить уровень жизни населения – этого тоже не случилось.
"Выборы Зеленский не проводит. Он фактически узурпировал власть. Естественно, он населению не нравится. Думаю, популярность его очень низкая. Максимум, кто и поддерживает его – небольшая часть националистов. Но у тех один принцип – все равно кто, лишь бы против "москалей", – выразил мнение эксперт.
20 сентября стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.
Персональные санкции введены в отношении вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
