"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T11:41
2025-09-21T11:46
мнения
альберт куршутов
санкции
крым под санкциями
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины.Накануне на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политических и общественных деятелей России, включая ряд должностных лиц крымского правительства. Также под санкциями киевского режима оказался ряд крымских организаций и предприятий. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий."Никаких активов на территории Украины и украинских наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", – сказал вице-премьер РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мнения, альберт куршутов, санкции, крым под санкциями, новости крыма
"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях

Вице-премьер Крыма назвал включение его в санкционный список Украины честью

11:41 21.09.2025 (обновлено: 11:46 21.09.2025)
 
© РИА Новости КрымМинистр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов
Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины.
Накануне на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политических и общественных деятелей России, включая ряд должностных лиц крымского правительства. Также под санкциями киевского режима оказался ряд крымских организаций и предприятий. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.
"Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении", – сказал Куршутов.
По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий.
"Никаких активов на территории Украины и украинских наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", – сказал вице-премьер РК.
МненияАльберт КуршутовСанкцииКрым под санкциямиНовости Крыма
 
Лента новостейМолния