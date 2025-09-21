https://crimea.ria.ru/20250921/dlya-menya-eto-chest-i-gordost-vitse-premer-kryma-o-sanktsiyakh-1149598599.html
"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины. РИА Новости Крым, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины.Накануне на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политических и общественных деятелей России, включая ряд должностных лиц крымского правительства. Также под санкциями киевского режима оказался ряд крымских организаций и предприятий. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий."Никаких активов на территории Украины и украинских наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", – сказал вице-премьер РК.
Вице-премьер Крыма назвал включение его в санкционный список Украины честью
11:41 21.09.2025 (обновлено: 11:46 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины.
Накануне на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политических и общественных деятелей России, включая ряд должностных лиц крымского правительства. Также под санкциями киевского режима оказался ряд крымских организаций и предприятий. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.
"Для меня оказаться в этом списке – гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении", – сказал Куршутов.
По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий.
"Никаких активов на территории Украины и украинских наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут", – сказал вице-премьер РК.
