Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-studenty-i-shkolniki-budut-poluchat-stipendii-1149927442.html
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
В Севастополе школьники и студенты получат стипендии за особые успехи в учебе. Соответствующее постановление приняли в четверг на заседании правительства... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T20:46
2025-10-02T20:47
севастополь
стипендия
михаил развожаев
студенты
школа
дети
образование в крыму и севастополе
высшее образование
новости севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cb5e8d6d76a146994ccf20b49b462b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе школьники и студенты получат стипендии за особые успехи в учебе. Соответствующее постановление приняли в четверг на заседании правительства города, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, 15 школьников ежемесячно будут получать по 10 тысяч рублей, 10 учащихся колледжей и техникумов — по 15 тысяч рублей, также стипендии в размере 15 тысяч рублей получат 15 студентов. Кроме того, 20 стипендий назначено детям за участие в программах дополнительного образования, из них 19 – персональные по 5 тысяч рублей и одна "коллективная" стипендия в размере 15 тысяч рублей, участники коллектива поделят ее между собой в равных долях, уточнил он.Ранее сообщалось, что власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублейВ Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублейПутин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/05/1118480530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa58a9f645e88afd423be7b7668efc83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, стипендия, михаил развожаев, студенты, школа, дети, образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости севастополя, общество, правительство севастополя
В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии

В Севастополе назначили 60 стипендий за особые успехи школьникам и студентам

20:46 02.10.2025 (обновлено: 20:47 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе школьники и студенты получат стипендии за особые успехи в учебе. Соответствующее постановление приняли в четверг на заседании правительства города, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"60 стипендий назначены школьникам, студентам и ребятам, которые учатся в системе дополнительного образования. Средства будем выплачивать с сентября по май каждый месяц", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, 15 школьников ежемесячно будут получать по 10 тысяч рублей, 10 учащихся колледжей и техникумов — по 15 тысяч рублей, также стипендии в размере 15 тысяч рублей получат 15 студентов.
Кроме того, 20 стипендий назначено детям за участие в программах дополнительного образования, из них 19 – персональные по 5 тысяч рублей и одна "коллективная" стипендия в размере 15 тысяч рублей, участники коллектива поделят ее между собой в равных долях, уточнил он.

"Также по итогам конкурса ежемесячные стипендии в размере 50 тысяч рублей присуждены 22 молодым ученым и восьми аспирантам, которые ведут перспективные научные исследования и разработки по приоритетным научным направлениям в Севастополе", - добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
В Севастополе многодетные молодые родители получат по 300 тысяч рублей
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ
 
СевастопольСтипендияМихаил РазвожаевСтудентыШколадетиОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеНовости СевастополяОбществоПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Как в Крыму развивают спортивную инфраструктуру в городах и селах
21:36Повышение НДС отразится на экономике России – Путин
21:27Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
21:14Путин раскрыл подробности переговоров с Трампом на Аляске
21:13Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
20:58Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
20:46В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии
20:39Погибший в зоне СВО американец Глосс был русским солдатом – Путин
20:29Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:2211 беспилотников сбили над Черным морем
20:18Наши войска уверенно идут вперед – Путин рассказал о ситуации в зоне СВО
19:52В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
19:41Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
19:38Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин
19:34Путин оценил взаимоотношения России и США
19:31Россия очень убедительно ответит на милитаризацию Европы – Путин
19:28В Севастополе объявили воздушную тревогу
19:22Добрая воля возьмет верх: Путин об урегулировании конфликта на Украине
19:18В Судаке включат отопление в школах и больницах
19:10Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"
Лента новостейМолния