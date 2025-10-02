В Севастополе талантливые студенты и школьники будут получать стипендии

https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-studenty-i-shkolniki-budut-poluchat-stipendii-1149927442.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе школьники и студенты получат стипендии за особые успехи в учебе. Соответствующее постановление приняли в четверг на заседании правительства города, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, 15 школьников ежемесячно будут получать по 10 тысяч рублей, 10 учащихся колледжей и техникумов — по 15 тысяч рублей, также стипендии в размере 15 тысяч рублей получат 15 студентов. Кроме того, 20 стипендий назначено детям за участие в программах дополнительного образования, из них 19 – персональные по 5 тысяч рублей и одна "коллективная" стипендия в размере 15 тысяч рублей, участники коллектива поделят ее между собой в равных долях, уточнил он.Ранее сообщалось, что власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября.

