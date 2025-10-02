https://crimea.ria.ru/20251002/vyplaty-dlya-semey-s-detmi--v-sevastopole-prodlili-sroki-podachi-zayavok-1149920750.html

Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок

Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Выплаты для семей с детьми – в Севастополе продлили сроки подачи заявок

Власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02

2025-10-02T17:22

2025-10-02T17:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Власти Севастополя пролонгировали сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей до 15 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, отметив, что соответствующее решение было принято на заседании правительства города в четверг.По информации губернатора, уже поступило 80 497 заявлений. Выплаты получили 78 474 ребенка. Оставшиеся заявления находятся в работе."Изначально мы планировали, что прием заявлений продлится до 1 октября. Я принял решение, что еще полтора месяца заявления смогут подавать те родители, которым отказали в выплате из-за технических ошибок — например, если неверно были указаны реквизиты банковского счета, данные паспорта, свидетельства о рождении, СНИЛС, данные о регистрации и т.д.", - уточнил он.В середине сентября сообщалось, что в Севастополе свыше 60 тысяч семей с детьми оформили единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей. Ранее директор департамента труда и соцзащиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города сообщала, что в Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 годуВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ

