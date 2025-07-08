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Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей

Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, значительно повышающий пособие по беременности и родам для студенток, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T15:35

2025-07-08T15:35

2025-07-08T15:38

закон и право

вячеслав володин

государственная дума рф

россия

семья

беременность

студенты

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, значительно повышающий пособие по беременности и родам для студенток, сообщает РИА Новости.Теперь оно будет составлять 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии.Законопроект внесен в парламент правительством России 23 мая. До настоящего времени размер пособия рассчитывался исходя из стипендии и составлял от 9 333 до 23 333 рублей за весь 140-дневный период отпуска по беременности и родам.Согласно новому закону, средний размер пособия для беременных студенток составит около 90 тысяч рублей, что почти в четыре раза выше ранее возможных выплат. Мера распространяется на всех, обучающихся по очной форме в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, а также в организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях.Выплаты будет назначать и осуществлять Социальный фонд России, финансирование поступит из федерального бюджета. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значимость инициативы, отметив, что она реализует поручения президента РФ Владимира Путина.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейПутин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, вячеслав володин, государственная дума рф, россия, семья, беременность, студенты, соцзащита