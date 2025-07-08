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Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, значительно повышающий пособие по беременности и родам для студенток, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T15:35
2025-07-08T15:38
закон и право
вячеслав володин
государственная дума рф
россия
семья
беременность
студенты
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, значительно повышающий пособие по беременности и родам для студенток, сообщает РИА Новости.Теперь оно будет составлять 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии.Законопроект внесен в парламент правительством России 23 мая. До настоящего времени размер пособия рассчитывался исходя из стипендии и составлял от 9 333 до 23 333 рублей за весь 140-дневный период отпуска по беременности и родам.Согласно новому закону, средний размер пособия для беременных студенток составит около 90 тысяч рублей, что почти в четыре раза выше ранее возможных выплат. Мера распространяется на всех, обучающихся по очной форме в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, а также в организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях.Выплаты будет назначать и осуществлять Социальный фонд России, финансирование поступит из федерального бюджета. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значимость инициативы, отметив, что она реализует поручения президента РФ Владимира Путина.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейПутин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ
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РИА Новости Крым
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96
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закон и право, вячеслав володин, государственная дума рф, россия, семья, беременность, студенты, соцзащита
Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей

Закон об увеличении пособия по беременности для студенток приняли в Госдуме

15:35 08.07.2025 (обновлено: 15:38 08.07.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ Нескучном саду
В Нескучном саду - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон, значительно повышающий пособие по беременности и родам для студенток, сообщает РИА Новости.
Теперь оно будет составлять 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от получения стипендии.
Законопроект внесен в парламент правительством России 23 мая. До настоящего времени размер пособия рассчитывался исходя из стипендии и составлял от 9 333 до 23 333 рублей за весь 140-дневный период отпуска по беременности и родам.
Согласно новому закону, средний размер пособия для беременных студенток составит около 90 тысяч рублей, что почти в четыре раза выше ранее возможных выплат. Мера распространяется на всех, обучающихся по очной форме в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, а также в организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях.
Выплаты будет назначать и осуществлять Социальный фонд России, финансирование поступит из федерального бюджета. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значимость инициативы, отметив, что она реализует поручения президента РФ Владимира Путина.
"Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия – одна из ключевых задач", – заявил Володин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России семейная налоговая выплата для семей с двумя и более детьми с 2026 года в среднем будет составлять от 56 до 189 тысяч рублей в год.
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Закон и правоВячеслав ВолодинГосударственная Дума РФРоссиясемьяБеременностьСтудентыСоцзащита
 
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