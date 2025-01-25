https://crimea.ria.ru/20250125/putin-poruchil-rasprostranit-na-materey-geroin-lgoty-geroev-truda-rf-1143651363.html

Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ

Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T13:00

2025-01-25T13:00

2025-01-25T13:00

владимир путин (политик)

россия

семья

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.Также российский лидер поручил повысить пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, вузах и научных организациях, до величины прожиточного минимума в субъекте РФ по месту их жительства.Кроме того, Путин поручил принять меры по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, семья, новости, общество