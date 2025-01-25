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Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T13:00
2025-01-25T13:00
2025-01-25T13:00
владимир путин (политик)
россия
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.Также российский лидер поручил повысить пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, вузах и научных организациях, до величины прожиточного минимума в субъекте РФ по месту их жительства.Кроме того, Путин поручил принять меры по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, семья, новости, общество
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ
Путин поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда с 1 января 2025 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей.
"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих установление с 1 января 2025 г. женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации", - говорится в документе.
Также российский лидер поручил повысить пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, вузах и научных организациях, до величины прожиточного минимума в субъекте РФ по месту их жительства.
Кроме того, Путин поручил принять меры по предоставлению авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией РФ.
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