Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной - РИА Новости Крым, 02.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251002/putin-dopustil-vozmozhnost-zerkalnogo-otveta-na-obstrely-zaes-ukrainoy-1149927674.html
Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
Киевские власти должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Москва может ответить зеркально на удары по Запорожской атомной станции. Такое... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T20:58
2025-10-02T20:59
владимир путин (политик)
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
новости сво
новости
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127424338_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_529ce053209e7b10b9bde09c73755dcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Киевские власти должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Москва может ответить зеркально на удары по Запорожской атомной станции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".При этом Путин отметил, что российская сторона проводит мероприятия, "связанные с защитой, физической защитой самой станции и отработанного топлива".По словам российского лидера, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "прекрасно знает" о ситуации, которая складывается на Запорожской АЭС."Там же (на ЗАЭС - ред.) присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, стесняясь на самом деле происходящих процессов, но все видят, они же все видят, что происходит. Что же мы, сами по себе наносим удары, что ли?" - сказал президент, уточнив, что "слава Богу, дело не доходит до ударов по самой атомной электростанции".ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямИтоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главноеДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной

Путин не исключил возможность ответного удара на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

20:58 02.10.2025 (обновлено: 20:59 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Киевские власти должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Москва может ответить зеркально на удары по Запорожской атомной станции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим", - сказал он.
При этом Путин отметил, что российская сторона проводит мероприятия, "связанные с защитой, физической защитой самой станции и отработанного топлива".
По словам российского лидера, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "прекрасно знает" о ситуации, которая складывается на Запорожской АЭС.
"Там же (на ЗАЭС - ред.) присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, стесняясь на самом деле происходящих процессов, но все видят, они же все видят, что происходит. Что же мы, сами по себе наносим удары, что ли?" - сказал президент, уточнив, что "слава Богу, дело не доходит до ударов по самой атомной электростанции".
ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.
23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.
20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.
12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.
