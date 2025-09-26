Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям - РИА Новости Крым, 26.09.2025
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям
Заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях "Мировой атомной недели" заявил, что... РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-26T15:54
2025-09-26T15:54
магатэ
аэс
атомная энергетика
безопасность
заэс (запорожская атомная электростанция)
курская аэс
смоленская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях "Мировой атомной недели" заявил, что удары по атомным электростанциям могут в теории привести к расплавлению топлива и разбросу радиоактивных продуктов.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве.Ранее сообщалось, что на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.
В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям

Удары по атомным станциям могут привести к расплавлению топлива – МАГАТЭ

15:54 26.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях "Мировой атомной недели" заявил, что удары по атомным электростанциям могут в теории привести к расплавлению топлива и разбросу радиоактивных продуктов.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве.
"Взорваться, как атомная бомба, она не может. Все реактивные события у нас ликвидированы с Чернобыля, их быть не может на АЭС. Система безопасности работает. Но разбить топливо и разбросать радиоактивные продукты деления урана – это теоретически возможно", – процитировало РИА Новости Чудакова.
Ранее сообщалось, что на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты.
ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.
23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.
20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.
12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.
