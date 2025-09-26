https://crimea.ria.ru/20250926/v-magate-nazvali-posledstviya-udarov-po-atomnym-stantsiyam-1149762497.html

В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям

В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям - РИА Новости Крым, 26.09.2025

В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциям

Заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях "Мировой атомной недели" заявил, что... РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T15:54

2025-09-26T15:54

2025-09-26T15:54

магатэ

аэс

атомная энергетика

безопасность

заэс (запорожская атомная электростанция)

курская аэс

смоленская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148802607_0:22:800:472_1920x0_80_0_0_3ab0fd51ea8f1e512a7cbc22c8a079e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии агентства Михаил Чудаков на полях "Мировой атомной недели" заявил, что удары по атомным электростанциям могут в теории привести к расплавлению топлива и разбросу радиоактивных продуктов.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве.Ранее сообщалось, что на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 25 сентября украинский БПЛА совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции.23 сентября из-за огневого воздействия ВСУ было отключено внешнее электроснабжение на ЗАЭС.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.12 сентября боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Росатом" приступил к созданию плавучих АЭС для южных регионовДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭИтоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное

заэс (запорожская атомная электростанция)

смоленская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, аэс, атомная энергетика, безопасность, заэс (запорожская атомная электростанция), курская аэс, смоленская область