ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока. В результате выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, подчеркнули в Росэнергоатоме. Происшествие не повлияло на работу предприятия. ВСУ регулярно пытаются атаковать аэтомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.

