ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС
Беспилотник ВСУ совершил атаку на здание энергоблока Смоленской АЭС – Росэнергоатом
14:19 12.09.2025 (обновлено: 14:20 12.09.2025)
© Росэнергоатом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.
"12 сентября в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины", - сообщили в пресс-службе концерна.
При падении дрон сдетонировал вблизи вентиляционной трубы действующего третьего энергоблока. В результате выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.
"Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, подчеркнули в Росэнергоатоме. Происшествие не повлияло на работу предприятия.
"В настоящее время на Смоленской АЭС все три энергоблока работают в штатном режиме. Общая мощность составляет 3031 МВт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркнули на предприятии.
ВСУ регулярно пытаются атаковать аэтомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.
