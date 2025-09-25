https://crimea.ria.ru/20250925/ukrainskiy-bespilotnik-pytalsya-atakovat-kurskuyu-aes-2-1149727304.html

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, здание посечено осколками, угрозы возгорания нет.В результате инцидента никто не пострадал. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме, добавил губернатор.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции. Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора – 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжениеДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС

