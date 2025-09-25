Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/ukrainskiy-bespilotnik-pytalsya-atakovat-kurskuyu-aes-2-1149727304.html
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
Украинский беспилотник совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T15:01
2025-09-25T15:01
курская область
курская аэс
новости
атомная энергетика
александр хинштейн
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124072593_0:63:3084:1797_1920x0_80_0_0_fba9eb626d55bfac4f61b4dc07b4d7f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, здание посечено осколками, угрозы возгорания нет.В результате инцидента никто не пострадал. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме, добавил губернатор.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции. Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора – 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжениеДроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124072593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13dc324eb020581ff0f6812f6613f494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, курская аэс, новости, атомная энергетика, александр хинштейн, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

Беспилотник ВСУ пытался атаковать строящуюся Курскую АЭС-2 – Хинштейн

15:01 25.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник совершил попытку атаки строящейся в Курчатове Курской АЭС-2, зацепив одно из строений на территории станции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Хинштейна, здание посечено осколками, угрозы возгорания нет.
В результате инцидента никто не пострадал. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме, добавил губернатор.
Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции. Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора – 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
Дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
 
Курская областьКурская АЭСНовостиАтомная энергетикаАлександр ХинштейнПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
14:07Правительство до конца года запретит экспорт бензина
13:49В России ужесточили наказания для иноагентов
13:39Новости СВО: российская армия крушит позиции украинских боевиков
13:27В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений
13:15Уголовное дело возбуждено в Крыму после жуткого ДТП с погибшим младенцем
13:09ВС РФ ударом по аэродрому уничтожили самолеты и тяжелые беспилотники ВСУ
12:57Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
12:35Вооруженные силы России завершают освобождение Кировска в ДНР
12:33Черноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
12:29Зеленский готов покинуть пост
12:03Атака на Новороссийск – семьи погибших получат по 1,5 млн рублей
11:38Автобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршруту
Лента новостейМолния