Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр
Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Полсотни гостевых домов Крыма уже прошли процедуру самооценки и вошли в единый реестр. Об этом сообщила пресс-служба минкурортов региона, напомнив, что с 1 сентября в республике стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения.В минкурортов уточнили, что собственники гостевых домов обязаны внести данные своем владении в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения на специальной платформе Росаккредитации, и первые 50 крымских гостевых домов уже сделали это.По его информации, активнее всего сейчас проходит процедура самооценки гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах.Минкурортов региона планирует регулярно разъяснять процедуру самооценки для гостевых домов. Так, 3 октября разъяснительное мероприятия пройдет в Сакском районе, 7 октября в Симферополе, а 21 октября в Евпатории.Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда заявлял, что свыше 10 тысяч средств размещения в стране вышли из тени благодаря реформе их классификации. Он также напомнил, что с 1 сентября объекты, отсутствующие в реестре, не могут предоставлять услуги.В Крыму по состоянию на 1 сентября первый обязательный этап классификации прошли восемьдесят процентов всех средств размещения. Как сообщала ранее пресс-служба минкурортов Крыма, в лидерах – Саки и Евпатория.
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Полсотни гостевых домов Крыма уже прошли процедуру самооценки и вошли в единый реестр. Об этом сообщила пресс-служба минкурортов региона, напомнив, что с 1 сентября в республике стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения.
В минкурортов уточнили, что собственники гостевых домов обязаны внести данные своем владении в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения на специальной платформе Росаккредитации, и первые 50 крымских гостевых домов уже сделали это.
"Гостевые дома до конца года должны пройти процедуру самооценки для того, чтобы продолжить деятельность в 2026 году в легальном статусе. С 1 января 2026 года экспериментом предполагается запрет на оказание услуг гостевых домов без включения в реестр, также нельзя будет размещать рекламные объявления в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования без указания присвоенного идентификационного номера", - сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
По его информации, активнее всего сейчас проходит процедура самооценки гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах.
Минкурортов региона планирует регулярно разъяснять процедуру самооценки для гостевых домов. Так, 3 октября разъяснительное мероприятия пройдет в Сакском районе, 7 октября в Симферополе, а 21 октября в Евпатории.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда заявлял
, что свыше 10 тысяч средств размещения в стране вышли из тени благодаря реформе их классификации. Он также напомнил, что с 1 сентября объекты, отсутствующие в реестре, не могут предоставлять услуги.
В Крыму по состоянию на 1 сентября первый обязательный этап классификации прошли восемьдесят процентов
всех средств размещения. Как сообщала ранее пресс-служба минкурортов Крыма, в лидерах – Саки и Евпатория.
