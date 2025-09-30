https://crimea.ria.ru/20250930/-pervye-50-gostevykh-domov-v-krymu-proshli-samootsenku-i-voshli-v-reestr-1149842279.html

Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Полсотни гостевых домов Крыма уже прошли процедуру самооценки и вошли в единый реестр. Об этом сообщила пресс-служба минкурортов региона, напомнив, что с 1 сентября в республике стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения.В минкурортов уточнили, что собственники гостевых домов обязаны внести данные своем владении в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения на специальной платформе Росаккредитации, и первые 50 крымских гостевых домов уже сделали это.По его информации, активнее всего сейчас проходит процедура самооценки гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах.Минкурортов региона планирует регулярно разъяснять процедуру самооценки для гостевых домов. Так, 3 октября разъяснительное мероприятия пройдет в Сакском районе, 7 октября в Симферополе, а 21 октября в Евпатории.Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда заявлял, что свыше 10 тысяч средств размещения в стране вышли из тени благодаря реформе их классификации. Он также напомнил, что с 1 сентября объекты, отсутствующие в реестре, не могут предоставлять услуги.В Крыму по состоянию на 1 сентября первый обязательный этап классификации прошли восемьдесят процентов всех средств размещения. Как сообщала ранее пресс-служба минкурортов Крыма, в лидерах – Саки и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма

