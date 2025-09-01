https://crimea.ria.ru/20250901/kak-prokhodit-klassifikatsiya-oteley-v-krymu-1149133049.html

Как проходит классификация отелей в Крыму

Как проходит классификация отелей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемьдесят процентов всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, в лидерах – Саки и Евпатория.Хорошая статистикаРегионами-лидерами по прохождению самооценки оказались города Саки и Евпатория, в которых таких средств размещения более 98% и 88% соответственно, указал глава министерства.Штрафы для отелейС 6 сентября начнет действие кодекс об административных правонарушениях, регламентирующий штрафы для юрлиц осуществляющих деятельность без первого этапа классификации – до 400 тыс. рублей, напоминают в профильном ведомстве.По его словам, следующим этапом будут подготовлены предписания с установленным сроком устранения нарушений.Новые средства размещения"Для всех новых средств размещения процедура самооценки обязательна до начала осуществления деятельности. Тем средствам размещения, которые уже прошли самооценку и размещены в едином реестре Росаккредитации, необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства", – подчеркивают в ведомстве.В частности, необходимо обновить информацию на всех онлайн-платформах, системах бронирования, на всех каналах продаж – указать номер реестровой записи. Также нужно проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации и при необходимости внести корректировки, а также удалить из рекламы и с платформ весь контент, не соответствующий официальной классификации в реестре.Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель, поясняла ранее руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма

