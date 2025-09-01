Рейтинг@Mail.ru
Как проходит классификация отелей в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250901/kak-prokhodit-klassifikatsiya-oteley-v-krymu-1149133049.html
Как проходит классификация отелей в Крыму
Как проходит классификация отелей в Крыму - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Как проходит классификация отелей в Крыму
Восемьдесят процентов всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T19:03
2025-09-01T19:03
сергей ганзий
минкурортов крыма
крым
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148536443_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_7bea59d99199278ad5cd416bf22c58c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемьдесят процентов всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, в лидерах – Саки и Евпатория.Хорошая статистикаРегионами-лидерами по прохождению самооценки оказались города Саки и Евпатория, в которых таких средств размещения более 98% и 88% соответственно, указал глава министерства.Штрафы для отелейС 6 сентября начнет действие кодекс об административных правонарушениях, регламентирующий штрафы для юрлиц осуществляющих деятельность без первого этапа классификации – до 400 тыс. рублей, напоминают в профильном ведомстве.По его словам, следующим этапом будут подготовлены предписания с установленным сроком устранения нарушений.Новые средства размещения"Для всех новых средств размещения процедура самооценки обязательна до начала осуществления деятельности. Тем средствам размещения, которые уже прошли самооценку и размещены в едином реестре Росаккредитации, необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства", – подчеркивают в ведомстве.В частности, необходимо обновить информацию на всех онлайн-платформах, системах бронирования, на всех каналах продаж – указать номер реестровой записи. Также нужно проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации и при необходимости внести корректировки, а также удалить из рекламы и с платформ весь контент, не соответствующий официальной классификации в реестре.Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель, поясняла ранее руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаОтели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148536443_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_0c17a1aa78dc900f393c03de57c10c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ганзий, минкурортов крыма, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Как проходит классификация отелей в Крыму

900 средств размещения в Крыму прошли первый этап классификации – минкурортов

19:03 01.09.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОригинальное жилье для туристов в Крыму
Оригинальное жилье для туристов в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемьдесят процентов всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, в лидерах – Саки и Евпатория.

Хорошая статистика

"В Крыму на сегодняшний день обязательный первый этап классификации (самооценку) прошли 900 средств размещения, что составляет более 80% от всего числа средств размещения, размещенных в едином реестре Росаккредитации", – проинформировал Ганзий.
Регионами-лидерами по прохождению самооценки оказались города Саки и Евпатория, в которых таких средств размещения более 98% и 88% соответственно, указал глава министерства.

Штрафы для отелей

С 6 сентября начнет действие кодекс об административных правонарушениях, регламентирующий штрафы для юрлиц осуществляющих деятельность без первого этапа классификации – до 400 тыс. рублей, напоминают в профильном ведомстве.
"Вынесено уже 18 предостережений тем средствам размещения, которые до 1 сентября не начали процедуру прохождения", – сообщил министр.
По его словам, следующим этапом будут подготовлены предписания с установленным сроком устранения нарушений.

Новые средства размещения

"Для всех новых средств размещения процедура самооценки обязательна до начала осуществления деятельности. Тем средствам размещения, которые уже прошли самооценку и размещены в едином реестре Росаккредитации, необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства", – подчеркивают в ведомстве.
В частности, необходимо обновить информацию на всех онлайн-платформах, системах бронирования, на всех каналах продаж – указать номер реестровой записи. Также нужно проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации и при необходимости внести корректировки, а также удалить из рекламы и с платформ весь контент, не соответствующий официальной классификации в реестре.
Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель, поясняла ранее руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах
Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта
Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
 
Сергей ГанзийМинкурортов КрымаКрымНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Школа формирует знания для качественной жизни - сенатор
20:33В Керчи поймали закладчика с четырьмя килограммами "синтетики"
20:02Крымский мост сейчас: обстановка на 20.00
19:50В Калининграде открыли парк снесенных в Европе военных памятников
19:03Как проходит классификация отелей в Крыму
18:46ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора за неделю
18:35Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
17:48Четырехдневный фестиваль детского и семейного кино стартовал в Евпатории
17:26В тройном ДТП с грузовиком в Крыму пострадал ребенок
17:06"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV века
16:40Масштабный рейд МВД в Бахчисарае – что обнаружили правоохранители
16:23След убийства Парубия ведет к Зеленскому- громкое заявление депутата ВРУ
16:16Опрос: половина россиян начинает новоселье с кошки
15:46Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
15:13Аксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
14:54Новости СВО: армия России громит формирования ВСУ по всей линии фронта
14:40Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
14:29Школьница умерла после линейки в Ульяновской области
14:20Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
14:15Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
Лента новостейМолния