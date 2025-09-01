https://crimea.ria.ru/20250901/kak-prokhodit-klassifikatsiya-oteley-v-krymu-1149133049.html
Как проходит классификация отелей в Крыму
Как проходит классификация отелей в Крыму
Восемьдесят процентов всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, в лидерах – Саки и Евпатория.
900 средств размещения в Крыму прошли первый этап классификации – минкурортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Восемьдесят процентов всех крымских средств размещения прошли первый обязательный этап классификации. Как сообщает пресс-служба минкурортов Крыма со ссылкой на главу министерства Сергея Ганзия, в лидерах – Саки и Евпатория.
Хорошая статистика
"В Крыму на сегодняшний день обязательный первый этап классификации (самооценку) прошли 900 средств размещения, что составляет более 80% от всего числа средств размещения, размещенных в едином реестре Росаккредитации", – проинформировал Ганзий.
Регионами-лидерами по прохождению самооценки оказались города Саки и Евпатория, в которых таких средств размещения более 98% и 88% соответственно, указал глава министерства.
Штрафы для отелей
С 6 сентября начнет действие кодекс об административных правонарушениях, регламентирующий штрафы для юрлиц осуществляющих деятельность без первого этапа классификации – до 400 тыс. рублей, напоминают в профильном ведомстве.
"Вынесено уже 18 предостережений тем средствам размещения, которые до 1 сентября не начали процедуру прохождения", – сообщил министр.
По его словам, следующим этапом будут подготовлены предписания с установленным сроком устранения нарушений.
Новые средства размещения
"Для всех новых средств размещения процедура самооценки обязательна до начала осуществления деятельности. Тем средствам размещения, которые уже прошли самооценку и размещены в едином реестре Росаккредитации, необходимо на постоянной основе соблюдать обязательные требования законодательства", – подчеркивают в ведомстве.
В частности, необходимо обновить информацию на всех онлайн-платформах, системах бронирования, на всех каналах продаж – указать номер реестровой записи. Также нужно проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте Федеральной службы по аккредитации и при необходимости внести корректировки, а также удалить из рекламы и с платформ весь контент, не соответствующий официальной классификации в реестре.
Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или для садоводства, не нужно переоформлять
категорию разрешенного использования земель, поясняла ранее руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
