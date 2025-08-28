https://crimea.ria.ru/20250828/gostevye-doma-v-krymu-sobstvennikam-ne-nuzhno-pereoformlyat-zemlyu-1149033869.html

Гостевые дома в Крыму: собственникам не нужно переоформлять землю

Гостевые дома в Крыму: собственникам не нужно переоформлять землю - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Гостевые дома в Крыму: собственникам не нужно переоформлять землю

Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ)... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T08:04

2025-08-28T08:04

2025-08-28T10:10

радио "спутник в крыму"

крым

валентина марнопольская

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

закон и право

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111852/86/1118528674_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_302155ad6201860bcc05e9a2ece58f8a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.При этом эксперт отметила, что земля и жилая недвижимость на ней должны находиться в границах населенного пункта.Крым принимает участие в реализации пилотного эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий сообщал, что региональные особенности эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов будут отражены в подзаконных актах республики.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг. С 1 сентября владельцы средств размещения Крыма должны начать процедуру самооценки.Так, эксперимент, согласно федеральному закону, будет проводиться на территории 17 субъектов РФ, включая Крым. Реализация проекта начнется с 1 сентября текущего года. С этого момента все гостевые дома, действующие на территории Крыма, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер.С 1 января 2026 года размещение информации о гостевом доме в интернете возможно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаГде в Крыму нужны глэмпинги – мнениеОтельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещения

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, валентина марнопольская, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, закон и право, новости крыма