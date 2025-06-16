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Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта
Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта
Единый реестр средств размещений позволит повысить безопасность туристов, вывести рынок аренды из тени и создать прозрачные условия для владельцев жилья. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T07:06
2025-06-16T07:06
людмила бабий
мнения
гостевые дома
туризм
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Единый реестр средств размещений позволит повысить безопасность туристов, вывести рынок аренды из тени и создать прозрачные условия для владельцев жилья. Об этом РИА Новости Крым заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее мнению, туристы, бронируя гостевые дома, смогут быть уверены, что объект соответствует базовым требованиям, в том числе нормам противопожарной и общей безопасности. Это особенно важно, учитывая актуальность темы безопасности в современном обществе.Для собственников гостевых домов это также плюс: наличие официального статуса и работа в правовом поле избавляют от риска штрафов за нецелевое использование земли и позволяют вести бизнес легально. Более того, формализация этой сферы даст регионам дополнительный налоговый доход."Крым – курортный регион, и мы живем, в том числе, за счет налогов. Именно они позволяют ремонтировать дороги, развивать парковые зоны и инфраструктуру в интересах туристов. Фактически отдыхающие своим рублем голосуют за развитие региона", – отмечает Бабий.Реестр – пока что эксперимент, который продлится до 2026 года. Изначально в пилот вошли три региона: Крым, Севастополь и Краснодарский край. Сегодня география проекта расширилась, и в будущем ожидается масштабное внедрение по всей стране.Гостевые дома, несмотря на развитие гостиничной индустрии, продолжают оставаться востребованным форматом отдыха.Президент России Владимир Путин подписал закон об введении единого реестра. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го в 17 регионах страны. Теперь по закону с 1 января 2026 года будет запрещена работа гостевых домов, информации о которых нет в реестре. Кроме того, владелец гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.В эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская рассказала, что, согласно новым обязательным требованиям к гостевым домам, каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об эксперименте по работе гостевых домовГостевые дома в Крыму ограничат по числу владельцев и номеровЧто даст Крыму принятие закона о легализации гостевых домов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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людмила бабий, мнения, гостевые дома, туризм, внутренний туризм
Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта

Реестр гостевых домов защитит туристов и выведет теневой бизнес из серой зоны – эксперт

07:06 16.06.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОтдых на пляже Алушты
Отдых на пляже Алушты - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Единый реестр средств размещений позволит повысить безопасность туристов, вывести рынок аренды из тени и создать прозрачные условия для владельцев жилья. Об этом РИА Новости Крым заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
По ее мнению, туристы, бронируя гостевые дома, смогут быть уверены, что объект соответствует базовым требованиям, в том числе нормам противопожарной и общей безопасности. Это особенно важно, учитывая актуальность темы безопасности в современном обществе.
"Сегодня, снимая гостевой дом, вы можете не понимать, соответствует ли он хотя бы элементарным нормам безопасности. А безопасность – наше все. Это не только связанно с тем, что у вас через стенку не будет буйного соседа, это еще и безопасность, связанная с противопожарными требованиями и прочего, принятого законом", – подчеркивает эксперт.
Для собственников гостевых домов это также плюс: наличие официального статуса и работа в правовом поле избавляют от риска штрафов за нецелевое использование земли и позволяют вести бизнес легально. Более того, формализация этой сферы даст регионам дополнительный налоговый доход.
"Крым – курортный регион, и мы живем, в том числе, за счет налогов. Именно они позволяют ремонтировать дороги, развивать парковые зоны и инфраструктуру в интересах туристов. Фактически отдыхающие своим рублем голосуют за развитие региона", – отмечает Бабий.
Реестр – пока что эксперимент, который продлится до 2026 года. Изначально в пилот вошли три региона: Крым, Севастополь и Краснодарский край. Сегодня география проекта расширилась, и в будущем ожидается масштабное внедрение по всей стране.
Гостевые дома, несмотря на развитие гостиничной индустрии, продолжают оставаться востребованным форматом отдыха.
"Я по-прежнему хочу снимать гостевой дом, потому что мне нравится вот эта атмосфера моего детства. Я уже взрослая и состоявшаяся, но мне все еще нравятся гостевые дома, и я хочу, чтобы они были безопасны", – подытожила Бабий.
Президент России Владимир Путин подписал закон об введении единого реестра. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го в 17 регионах страны. Теперь по закону с 1 января 2026 года будет запрещена работа гостевых домов, информации о которых нет в реестре. Кроме того, владелец гостевого дома будет не вправе предоставлять услуги со дня прекращения действия классификации гостевого дома и исключения сведений о нем из реестра.
В эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в РК Валентина Марнопольская рассказала, что, согласно новым обязательным требованиям к гостевым домам, каждый объект должен быть внесен в реестр, иметь не более 15 номеров и принадлежать лично владельцу.
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