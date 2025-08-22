Рейтинг@Mail.ru
В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-prinyali-regionalnyy-zakon-o-legalizatsii-gostevykh-domov-1148907601.html
В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов
В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов
Парламент Крыма принял в первом и втором чтениях закон о введении в действие на территории республики эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T13:08
2025-08-22T13:16
новости крыма
крым
крым курортный
отдых в крыму
гостевые дома
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110013/80/1100138075_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_6e0f0b1f547e7ae3dbc6df8f71938ceb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял в первом и втором чтениях закон о введении в действие на территории республики эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Решение принято на внеочередной сессии Госсовета РК в пятницу.Эксперимент, согласно федеральному закону, будет проводиться на территории 17 субъектов РФ, включая Крым. Реализация проекта начнется с 1 сентября текущего года. С этого момента все гостевые дома, действующие на территории Крыма, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер.Законом вводится определение гостевого дома, уточняются его характеристики и порядок получения идентификационного номера.С 1 января 2026 года размещение информации о гостевом доме в интернете можно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.Как сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, в Крыму работают около девяти тысяч объектов, имеющих признаки гостевых домов.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что урегулирование этой сферы и легализация гостевых домов будет иметь хороший эффект, а налоговые поступления от зарегистрированных объектов значительно увеличат объем доходов республики.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещенияЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаГде в Крыму нужны глэмпинги – мнение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110013/80/1100138075_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_4022e96b2bbb7640233f3955d1171c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крым курортный, отдых в крыму, гостевые дома
В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов

В Крыму с 1 сентября стартует эксперимент по легализации гостевых домов

13:08 22.08.2025 (обновлено: 13:16 22.08.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкОбъявления о сдаче жилья в поселках на южном берегу Крыма
Объявления о сдаче жилья в поселках на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял в первом и втором чтениях закон о введении в действие на территории республики эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Решение принято на внеочередной сессии Госсовета РК в пятницу.
Эксперимент, согласно федеральному закону, будет проводиться на территории 17 субъектов РФ, включая Крым. Реализация проекта начнется с 1 сентября текущего года. С этого момента все гостевые дома, действующие на территории Крыма, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер.
Законом вводится определение гостевого дома, уточняются его характеристики и порядок получения идентификационного номера.
С 1 января 2026 года размещение информации о гостевом доме в интернете можно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.
Как сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, в Крыму работают около девяти тысяч объектов, имеющих признаки гостевых домов.
"Принятие закона позволит гармонично интегрировать в правовое поле и включить в единый реестр объектов классификации значительное количество гостевых домов, обеспечить качество и безопасность предоставляемых в них услуг, увеличить номерной фонд", – сказал руководитель ведомства.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что урегулирование этой сферы и легализация гостевых домов будет иметь хороший эффект, а налоговые поступления от зарегистрированных объектов значительно увеличат объем доходов республики.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещения
Чем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта
Где в Крыму нужны глэмпинги – мнение
 
Новости КрымаКрымКрым курортныйОтдых в КрымуГостевые дома
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
13:30Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
13:21Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные
13:12В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
13:08В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов
12:52Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
12:31Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
12:08Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
11:45В Крыму утвердили новый гимн республики
11:37Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льду
11:12Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
10:40Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
10:38ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
10:27Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе
10:17В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
09:48Киев снова атаковал нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
09:40Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
09:32Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
09:24Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
09:05В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
Лента новостейМолния