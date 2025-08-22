https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-prinyali-regionalnyy-zakon-o-legalizatsii-gostevykh-domov-1148907601.html

В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял в первом и втором чтениях закон о введении в действие на территории республики эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Решение принято на внеочередной сессии Госсовета РК в пятницу.Эксперимент, согласно федеральному закону, будет проводиться на территории 17 субъектов РФ, включая Крым. Реализация проекта начнется с 1 сентября текущего года. С этого момента все гостевые дома, действующие на территории Крыма, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер.Законом вводится определение гостевого дома, уточняются его характеристики и порядок получения идентификационного номера.С 1 января 2026 года размещение информации о гостевом доме в интернете можно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.Как сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, в Крыму работают около девяти тысяч объектов, имеющих признаки гостевых домов.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что урегулирование этой сферы и легализация гостевых домов будет иметь хороший эффект, а налоговые поступления от зарегистрированных объектов значительно увеличат объем доходов республики.27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещенияЧем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаГде в Крыму нужны глэмпинги – мнение

