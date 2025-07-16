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Где в Крыму нужны глэмпинги – мнение

Где в Крыму нужны глэмпинги – мнение - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Где в Крыму нужны глэмпинги – мнение

Глэмпинги в Крыму должны появляться в живописных и труднодоступных для строительной техники местах в окружении значимых достопримечательностей. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T08:33

2025-07-16T08:33

2025-07-16T08:33

радио "спутник в крыму"

крым

сергей маковей

глэмпинг

туризм

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Глэмпинги в Крыму должны появляться в живописных и труднодоступных для строительной техники местах в окружении значимых достопримечательностей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.Накануне глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым в 2025 – 2027 годах получит из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения 675 миллионов рублей, из них 262,1 млн рублей – в текущем году.По словам Маковея, в Крыму и сегодня "достаточное количество санаторно-курортных объектов и гостевых домов". Но глэмпинги – это другое, и за ними будущее в туристической сфере полуострова, считает он.В глэмпингах туристу предложат весь комплекс услуг, обеспечат комфорт и безопасность, при этом сами конструкции не нарушат природы, поскольку они некапитальные, возводятся легко и не создают большой нагрузки, добавил он.А значит, глэмпингам в Крыму, по мнению Маковея, самое место в интересных и труднодоступных местах – "там, где у нас есть достопримечательности, значимые для Крыма".В этом плане лидером на сегодняшний день можно считать Бахчисарайский район с его красивыми местами в горно-лесной местности и круглогодичной популярностью у туристов, сказал он. Но есть и другие районы, достойные внимания, считает Маковей.Так, например, глэмпинги должны появиться вдоль Большой Крымской тропы, общей протяженностью более 1000 километров, когда проект будет реализован."На протяжении всей этой тропы есть очень много разных достопримечательностей, у человека есть возможность посещать ее отрезками или целиком проходить. И на протяжении всей этой тропы можно ставить глэмпинги. Где-то в труднодоступных местах, куда не может прийти строительная техника, можно поставить такие конструкции", – считает Маковей.Он отметил, что глэмпинги бывают комбинированными строениями, отдых в которых возможен не только летом, а круглый год, что важно для Крыма, который стремиться стать круглогодичным курортом.В июне председатель комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщила, что 100 километров Большой Крымской тропы уже обустроены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезонуВсе средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентябряНа трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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