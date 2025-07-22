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Отельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещения

Отельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещения - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Отельеры России столкнулись с проблемами в типизации объектов размещения

Владельцы объектов размещения столкнулись с проблемами в типизации. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители различных... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T15:55

2025-07-22T15:55

2025-07-22T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Владельцы объектов размещения столкнулись с проблемами в типизации. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители различных курортных и туристических общественных организаций.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до 1 сентября 2025 года владельцы средств размещения Крыма обязаны пройти самооценку. Форму необходимо заполнить на специальной платформе Росаккредитации. После подтверждения сведений объект включается в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Процедуру в обязательном порядке должны пройти все гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги. Гостевые дома в этот список не входят.Она отметила, что на определенном шаге типизации объекты размещения сталкиваются с проблемами, которые им сейчас в срочном порядке следует решать, чтобы успеть в обозначенные законом сроки."Наступает такой шаг, который очень многие не могут преодолеть, это когда приходится подгружать документы на недвижимость, то есть кадастровую выписку из ЕГРН. При этом рядом должно всплыть окно, подтверждающее, что этот кадастровый номер находится именно по этому адресу. Здесь возникают затруднения, вызванные тем, что это подтягивание происходит из другого реестра, который принадлежит налоговой службе, но его заполняют представители регистрации недвижимости, например, отдал архитектуры или головы поселковых советов. Этот реестр называется ГАРФИАС", - рассказала эксперт.По словам председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Крыма Александра Масливца, сейчас в Крыму около 1000 объектов на сегодняшний день внесены в реестр Росаккредитации."Некоторые из них аннулированы, приостановлены, две трети объектов еще требуют начала и самой самооценки, большинство еще вообще не приступили. Примерно такая же ситуация по всей России", - отметил он.Масливец назвал самые активные регионы. Это Евпатория, Сакский и Симферопольский районы, в отстающих – Южный берег Крыма."Активны крупные объекты, они могут себе позволить выделить для этого сотрудника, мелкий бизнес сейчас весь в мыле, у них сезон", - объяснил ситуацию эксперт."Самое главное начать, тогда у вас уже будет номер в Росаккредитации, значит, вы этим процессом занимаетесь, отношение к вам будет другое", - дала она совет отельерам.Валентина Марнопольская выразила надежду, что аналогичная работа впоследствии будет проведена и по гостевым домам."Типизация – это прежде всего безопасность. Мы живем в сложное время, нам нужно быть готовыми к разным вызовам, чтобы туристы четко понимали, куда они едут, они должны не только чувствовать безопасность, а де факто быть в безопасности. Для этого нужно, чтобы у Росаккредитации и минкурортов была четкая информация - что за объект, сколько в нем номеров, какие есть потенциальные опасности для туристов. Ну и вывод из тени, и повышение налоговых отчислений", - сказал представитель Торгово-промышленной палаты.По его словам, наказанием для не прошедших типизацию объектов размещения станет невозможность с 1 сентября текущего года размещать рекламу на интернет-агрегаторах."Но те брони, которые уже зафиксированы и оплачены, по ним средства размещения услуги оказать будет обязано", - отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250722/gryazi-khvatit-na-veka-krym-stanovitsya-serdtsem-rossiyskoy-balneologii-1148130454.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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