Сколько отелей в России вышли из тени благодаря реформе классификации
2025-09-24T12:03
россия
внутренний туризм
отдых
максим решетников
новости
совет федерации
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Более 10 тысяч российских средств размещения вышли из тени благодаря реформе их классификации. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда.По его словам, благодаря большой законодательной работе в регионах сейчас строятся крупные отели и модульные гостиницы, развиваются горнолыжные курорты, автотуризм, решаются кадровые вопросы, повышается качество услуг.В Крыму по состоянию на 1 сентября первый обязательный этап классификации прошли восемьдесят процентов всех средств размещения. Как сообщала ранее пресс-служба минкурортов Крыма, в лидерах – Саки и Евпатория.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем полезен реестр гостевых домов – мнение экспертаГосдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домахВыйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться
