В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир

В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир

2025-09-29T14:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В центре Ялты пожар уничтожил целый этаж и 20 квартир в многоквартирном доме на улице Екатерининской, сообщает глава города Янина Павленко.Пожар вспыхнул в субботу, 62 человека были эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать несмотря на то, что площадь пожара увеличилась.По словам Павленко, второй этаж здания полностью выгорел, а первый был залит водой при тушении. На месте уже работают специалисты, разработана дорожная карта восстановления. В ближайшее время эксперт оценит состояние несущих конструкций и кровли, что позволит определить дальнейшие действия по ремонту и восстановлению дома. Параллельно оказываются работы по расчистке завалов и мусора.И добавила, что при необходимости людям предоставляется временное жилье. Кроме того, планируется проверка всех построек на придомовой территории и ликвидация самовольно возведенных конструкций. По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовало захламление территории. Особое внимание уделят одной из квартир на втором этаже, принадлежащей пожилой женщине, в которой наблюдалось значительное скопление вещей. По информации администрации, накануне хозяйке квартиры угрожали, и ситуация находится на контроле правоохранительных органов."Ситуация на контроле, как только получу на руки заключение эксперта, вернусь к жильцам", – подчеркнула Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 собак сгорели на пожаре в приютеВ Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииВольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные

