Рейтинг@Mail.ru
В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/v-tsentre-yalty-pozhar-unichtozhil-etazh-doma-i-20-kvartir-1149823777.html
В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
В центре Ялты пожар уничтожил целый этаж и 20 квартир в многоквартирном доме на улице Екатерининской, сообщает глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T14:20
2025-09-29T14:20
ялта
янина павленко
новости крыма
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149824168_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_611f638477242f235c9c853aaa5da1b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В центре Ялты пожар уничтожил целый этаж и 20 квартир в многоквартирном доме на улице Екатерининской, сообщает глава города Янина Павленко.Пожар вспыхнул в субботу, 62 человека были эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать несмотря на то, что площадь пожара увеличилась.По словам Павленко, второй этаж здания полностью выгорел, а первый был залит водой при тушении. На месте уже работают специалисты, разработана дорожная карта восстановления. В ближайшее время эксперт оценит состояние несущих конструкций и кровли, что позволит определить дальнейшие действия по ремонту и восстановлению дома. Параллельно оказываются работы по расчистке завалов и мусора.И добавила, что при необходимости людям предоставляется временное жилье. Кроме того, планируется проверка всех построек на придомовой территории и ликвидация самовольно возведенных конструкций. По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовало захламление территории. Особое внимание уделят одной из квартир на втором этаже, принадлежащей пожилой женщине, в которой наблюдалось значительное скопление вещей. По информации администрации, накануне хозяйке квартиры угрожали, и ситуация находится на контроле правоохранительных органов."Ситуация на контроле, как только получу на руки заключение эксперта, вернусь к жильцам", – подчеркнула Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 собак сгорели на пожаре в приютеВ Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанцииВольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
https://crimea.ria.ru/20250926/dve-zhenschiny-pogibli-na-pozhare-v-sakakh-1149766705.html
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149824168_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_f6728b04d478028f89379e17ec29d612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, янина павленко, новости крыма, происшествия, пожар
В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир

В центре Ялты пожар уничтожил второй этаж и 20 квартир в многоквартирном доме

14:20 29.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В центре Ялты пожар уничтожил целый этаж и 20 квартир в многоквартирном доме на улице Екатерининской, сообщает глава города Янина Павленко.
Пожар вспыхнул в субботу, 62 человека были эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать несмотря на то, что площадь пожара увеличилась.
По словам Павленко, второй этаж здания полностью выгорел, а первый был залит водой при тушении. На месте уже работают специалисты, разработана дорожная карта восстановления. В ближайшее время эксперт оценит состояние несущих конструкций и кровли, что позволит определить дальнейшие действия по ремонту и восстановлению дома. Параллельно оказываются работы по расчистке завалов и мусора.
"Временно прошу жильцов воздержаться от посещения второго этажа, особенно учитывая, что здание очень старое и имеет деревянные перекрытия. Каждому, кто проживает в пострадавших квартирах, необходимо обратиться в Департамент социальной политики для оформления единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека и до 150 тысяч за утрату имущества первой необходимости", – сказала Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
1 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
2 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
3 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
4 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
5 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
6 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПожар в Ялте
Пожар в Ялте
7 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
4 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
5 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
6 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
7 из 7
Пожар в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
И добавила, что при необходимости людям предоставляется временное жилье. Кроме того, планируется проверка всех построек на придомовой территории и ликвидация самовольно возведенных конструкций. По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовало захламление территории. Особое внимание уделят одной из квартир на втором этаже, принадлежащей пожилой женщине, в которой наблюдалось значительное скопление вещей. По информации администрации, накануне хозяйке квартиры угрожали, и ситуация находится на контроле правоохранительных органов.
"Ситуация на контроле, как только получу на руки заключение эксперта, вернусь к жильцам", – подчеркнула Павленко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13 собак сгорели на пожаре в приюте
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
В Саках на пожаре в частном доме погибли две женщины
26 сентября, 17:22
Окурок сжег дом: две женщины погибли на пожаре в Саках
 
ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
15:40В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
15:34Выборы в Молдавии завершены: кто победил
15:18Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
15:15Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
15:09Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
14:44Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
14:25Путин подписал указ о призыве в армию
14:20В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
14:14Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
Лента новостейМолния