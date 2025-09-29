В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
В центре Ялты пожар уничтожил второй этаж и 20 квартир в многоквартирном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В центре Ялты пожар уничтожил целый этаж и 20 квартир в многоквартирном доме на улице Екатерининской, сообщает глава города Янина Павленко.
Пожар вспыхнул в субботу, 62 человека были эвакуированы. Возгорание удалось ликвидировать несмотря на то, что площадь пожара увеличилась.
По словам Павленко, второй этаж здания полностью выгорел, а первый был залит водой при тушении. На месте уже работают специалисты, разработана дорожная карта восстановления. В ближайшее время эксперт оценит состояние несущих конструкций и кровли, что позволит определить дальнейшие действия по ремонту и восстановлению дома. Параллельно оказываются работы по расчистке завалов и мусора.
"Временно прошу жильцов воздержаться от посещения второго этажа, особенно учитывая, что здание очень старое и имеет деревянные перекрытия. Каждому, кто проживает в пострадавших квартирах, необходимо обратиться в Департамент социальной политики для оформления единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека и до 150 тысяч за утрату имущества первой необходимости", – сказала Павленко.
И добавила, что при необходимости людям предоставляется временное жилье. Кроме того, планируется проверка всех построек на придомовой территории и ликвидация самовольно возведенных конструкций. По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовало захламление территории. Особое внимание уделят одной из квартир на втором этаже, принадлежащей пожилой женщине, в которой наблюдалось значительное скопление вещей. По информации администрации, накануне хозяйке квартиры угрожали, и ситуация находится на контроле правоохранительных органов.
"Ситуация на контроле, как только получу на руки заключение эксперта, вернусь к жильцам", – подчеркнула Павленко.
