Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
23.09.2025
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T22:03
2025-09-23T22:03
2025-09-23T22:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России.Вечером во вторник стало известно, что в Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания.На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем, рассказали спасатели.По уточненной информации, пожарные МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных.В региональном МЧС проинформировали, что открытое горение в зоопарке ликвидировано. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. Сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На место пожара выехали Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
В Новосибирском зоопарке погибли 11 животных
22:03 23.09.2025 (обновлено: 22:08 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России.
Вечером во вторник стало известно, что в Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания.
"В Новосибирске продолжается тушение пожара на территории зоопарка. К сожалению, 11 животных погибли", – сказано в сообщении.
На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем, рассказали спасатели.
По уточненной информации, пожарные МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных.
В региональном МЧС проинформировали, что открытое горение в зоопарке ликвидировано. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. Сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.
В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На место пожара выехали Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
