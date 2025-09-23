Рейтинг@Mail.ru
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/voler-byl-okhvachen-ognem-v-novosibirskom-zooparke-pogibli-zhivotnye-1149667009.html
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T22:03
2025-09-23T22:08
новосибирск
зоопарк
животные
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149667291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6843ecc5d9eab9357b6fab8b6cfbd8d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России.Вечером во вторник стало известно, что в Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания.На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем, рассказали спасатели.По уточненной информации, пожарные МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных.В региональном МЧС проинформировали, что открытое горение в зоопарке ликвидировано. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. Сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На место пожара выехали Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новосибирск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149667291_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8a8c5110088d8d3182c44b0cac3e8820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, зоопарк, животные, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, новости, происшествия
Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные

В Новосибирском зоопарке погибли 11 животных

22:03 23.09.2025 (обновлено: 22:08 23.09.2025)
 
© Прокуратура Новосибирской областиПожар в Новосибирском зоопарке
Пожар в Новосибирском зоопарке
© Прокуратура Новосибирской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России.
Вечером во вторник стало известно, что в Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания.
"В Новосибирске продолжается тушение пожара на территории зоопарка. К сожалению, 11 животных погибли", – сказано в сообщении.
На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем, рассказали спасатели.
По уточненной информации, пожарные МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных.
В региональном МЧС проинформировали, что открытое горение в зоопарке ликвидировано. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. Сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.
В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На место пожара выехали Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовосибирскЗоопаркЖивотныеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПожарНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные
21:48К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидеть
21:31Страны НАТО должны сбивать российские самолеты – Трамп
21:08Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
20:42В Крыму побит рекорд по площадям пожаров за последние 10 лет
20:32Ословоспитатели: фермеры в Крыму более 20 лет осваивают редкую профессию
20:11Каждый десятый поступающий в Крыму уходит в колледж
19:51В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
19:31На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение
19:10Работающим участникам СВО дадут больше времени на реабилитацию
18:52"Закон" против веры – есть ли шансы на честный суд по УПЦ
18:31Аэромобильная группировка тушит крупный пожар в Симферопольском районе
18:07Трамп пригрозил России ввести пошлины из-за Украины
17:44Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это было
17:24Клиенты ВТБ за 8 месяцев совершили 292 млн платежей с помощью стикеров
17:07Рубио оценил вероятность новых санкций США против России
16:57Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут
16:43Авария обесточила часть Симферопольского района
16:16В Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионов
15:48Бои на реке Оскол – как идет освобождение Купянска и чем важен город
Лента новостейМолния