Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные

Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные - РИА Новости Крым, 23.09.2025

Вольер был охвачен огнем: в Новосибирском зоопарке погибли животные

На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T22:03

2025-09-23T22:03

2025-09-23T22:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На пожаре в зоопарке Новосибирска погибли 11 животных. Больше 20 обитателей удалось спасти. Об этом сообщили в МЧС России.Вечером во вторник стало известно, что в Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания.На момент прибытия пожарных подразделений вольер был полностью охвачен огнем, рассказали спасатели.По уточненной информации, пожарные МЧС России совместно с сотрудниками зоопарка спасли более 20 животных.В региональном МЧС проинформировали, что открытое горение в зоопарке ликвидировано. Два вольера уничтожены полностью. Пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. Сотрудники МЧС продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На место пожара выехали Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

