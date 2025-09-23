Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T19:51
2025-09-23T19:55
новосибирск
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России.В МЧС России уточнили, что на место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Предварительно, огонь распространился на два вольера. Из горящих построек пожарные спасли двух животных: быка и верблюда. Тушение продолжается.В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На месте работают сотрудники МЧС, также на место пожара выехала Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
новосибирск
новосибирск, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка

В Новосибирске на территории зоопарка тушат крупный пожар – МЧС

19:51 23.09.2025 (обновлено: 19:55 23.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Новосибирске спасатели МЧС России тушат пожар на территории зоопарка", – сказано в сообщении.
В МЧС России уточнили, что на место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.
Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Предварительно, огонь распространился на два вольера. Из горящих построек пожарные спасли двух животных: быка и верблюда. Тушение продолжается.
В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На месте работают сотрудники МЧС, также на место пожара выехала Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
НовосибирскНовостиПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
