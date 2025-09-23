В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка

https://crimea.ria.ru/20250923/v-novosibirske-spasayut-zhivotnykh-ot-ognya-na-territorii-zooparka-1149665604.html

В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России.В МЧС России уточнили, что на место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Предварительно, огонь распространился на два вольера. Из горящих построек пожарные спасли двух животных: быка и верблюда. Тушение продолжается.В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На месте работают сотрудники МЧС, также на место пожара выехала Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.

