В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T19:51
2025-09-23T19:51
2025-09-23T19:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России.В МЧС России уточнили, что на место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Предварительно, огонь распространился на два вольера. Из горящих построек пожарные спасли двух животных: быка и верблюда. Тушение продолжается.В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На месте работают сотрудники МЧС, также на место пожара выехала Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
В Новосибирске спасают животных от огня на территории зоопарка
В Новосибирске на территории зоопарка тушат крупный пожар – МЧС
19:51 23.09.2025 (обновлено: 19:55 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске возник крупный пожар на территории зоопарка. Огонь охватил два здания. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Новосибирске спасатели МЧС России тушат пожар на территории зоопарка", – сказано в сообщении.
В МЧС России уточнили, что на место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил два здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.
Возгорание удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. Предварительно, огонь распространился на два вольера. Из горящих построек пожарные спасли двух животных: быка и верблюда. Тушение продолжается.
В областной прокуратуре уточнили, что угрозы распространения огня нет. На месте работают сотрудники МЧС, также на место пожара выехала Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор для координации действий спецслужб.
