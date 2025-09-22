https://crimea.ria.ru/20250922/v-krymu-vspykhnul-bolshoy-pozhar-v-rayone-solnechnoy-elektrostantsii-1149631760.html
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T16:34
2025-09-22T16:34
2025-09-22T16:34
крым
новости крыма
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631469_0:0:1274:717_1920x0_80_0_0_957cd5c33cc06416e1b07942fd036b57.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В борьбе с пожаром были задействованы сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, водовозки и тракторы районной администрации. Всего 47 человек и 15 единиц техники. К этому моменту возгорание ликвидировано на площади 50 гектаров. В причинах происшествия разбираются эксперты. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани загорелся пассажирский электропоездПожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами КубаньРоссийских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631469_188:0:1144:717_1920x0_80_0_0_8227ce26712ab7832be326c328ad4925.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, пожар, пожар в симферопольском районе крыма, гу мчс рф по республике крым
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
МЧС: под Симферополем ликвидировали крупный пожар в районе солнечной электростанции