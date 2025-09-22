https://crimea.ria.ru/20250922/v-krymu-vspykhnul-bolshoy-pozhar-v-rayone-solnechnoy-elektrostantsii-1149631760.html

В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции

В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции - РИА Новости Крым, 22.09.2025

В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции

Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В борьбе с пожаром были задействованы сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, водовозки и тракторы районной администрации. Всего 47 человек и 15 единиц техники. К этому моменту возгорание ликвидировано на площади 50 гектаров. В причинах происшествия разбираются эксперты. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани загорелся пассажирский электропоездПожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами КубаньРоссийских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО

