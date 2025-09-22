Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250922/v-krymu-vspykhnul-bolshoy-pozhar-v-rayone-solnechnoy-elektrostantsii-1149631760.html
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции - РИА Новости Крым, 22.09.2025
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T16:34
2025-09-22T16:34
крым
новости крыма
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631469_0:0:1274:717_1920x0_80_0_0_957cd5c33cc06416e1b07942fd036b57.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В борьбе с пожаром были задействованы сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, водовозки и тракторы районной администрации. Всего 47 человек и 15 единиц техники. К этому моменту возгорание ликвидировано на площади 50 гектаров. В причинах происшествия разбираются эксперты. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани загорелся пассажирский электропоездПожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами КубаньРоссийских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631469_188:0:1144:717_1920x0_80_0_0_8227ce26712ab7832be326c328ad4925.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пожар, пожар в симферопольском районе крыма, гу мчс рф по республике крым
В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции

МЧС: под Симферополем ликвидировали крупный пожар в районе солнечной электростанции

16:34 22.09.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в понедельник днем возле солнечных электростанций между селами Ключи и Веселое Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"В районе солнечных электростанций произошло возгорание сухой травы. Огонь тушили на трех очагах. Своевременно была проведена опашка, угрозы населенному пункту не допущено", - сказано в сообщении.
В борьбе с пожаром были задействованы сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, водовозки и тракторы районной администрации. Всего 47 человек и 15 единиц техники.
К этому моменту возгорание ликвидировано на площади 50 гектаров. В причинах происшествия разбираются эксперты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
Пожар на подстанции и поврежденные дома - ВСУ атаковали дронами Кубань
Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции - ВИДЕО
 
КрымНовости КрымаПожарПожар в Симферопольском районе КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Власти Молдавии запретили фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
18:10Что с ценами на "борщевой набор" в Севастополе – актуальные данные
17:53Запорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
17:37Четыре человека пострадали в аварии с автобусом под Симферополем
17:14Блестящая победа над турками: как Суворов стал графом Рымникским
16:57В Севастополе остановили катера и паромы
16:52Житель Херсонской области собирался взорвать вышку связи
16:34В Крыму вспыхнул большой пожар в районе солнечной электростанции
16:07На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо
15:59На Кубани загорелся пассажирский электропоезд
15:48Атака на Форос: названа предварительная сумма ущерба после удара БПЛА
15:35Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала года
15:10Для жителей России QR-код из "Госдоков" приравняют к паспорту
15:01РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин
14:50Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
14:37В Крыму частично обесточен Симферополь и еще 12 населенных пунктов
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в четыре раза
14:05Осенний призыв в российскую армию - Генштаб назвал особенности
13:52Удар ВСУ по Форосу: стало известно о состоянии раненых граждан Беларуси
13:50Маргарита Симоньян проходит лечение от рака
Лента новостейМолния